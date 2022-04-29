أكاديمية أنور قرقاش تستكمل حملة استقطاب طلبة برنامج دبلوم الدراسات العليا 2022/2023

المصدر: أبوظبي ـ البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية؛ المركز الإقليمي الرائد والمختص بتنمية القدرات والكفاءات الدبلوماسية، عن اختتام حملتها الخاصة باستقطاب الطلبة الجدد في برنامج دبلوم الدراسات العليا في الدبلوماسية الإماراتية والعلاقات الدولية للعام الدراسي 2022/2023، والتي شهدت اهتماماً واسعاً من الشباب الإماراتي، حيث استقبلت الأكاديمية ما يزيد عن 1000 طلب من الإماراتيين الطامحين للعمل في السلك الدبلوماسي.

وتحت شعار "دبلوماسيو المستقبل" أتاحت الأكاديمية الفرصة أمام الشباب الإماراتي الطامح لامتلاك مسيرة مهنية متخصصة في الدبلوماسية لتقديم طلباتهم خلال الفترة التي امتدت من منتصف شهر فبراير الماضي وحتى 28 أبريل الجاري، ومع نمو في عدد مقدمي الطلبات وبنسبة تقارب 58% عن العام الماضي، يمكن الإشارة إلى الاهتمام المتزايد في الشؤون الخارجية والعمل الدبلوماسي لدى الشباب الإماراتي الراغبين في ممارسة مهنة الدبلوماسية وتمثيل دولتهم في جميع أنحاء العالم.

ومن بين طلبات الالتحاق التي بلغ عددها 1106، فقد كان عدد المتقدمين الذكور 378 شاباً وبنسبة 34%، في حين جاء عدد الطلبات من الإماراتيات 728 طلباً وبنسبة 66%، وهو الأمر الذي يعكس حرص دولة الإمارات والأكاديمية على توفير فرص مميزة للإماراتيات للنمو والتميّز في هذا المجال الذي يجمع المعرفة والمهارة سعياً لدعم تحقيق أهداف السياسية الخارجية لدولة الإمارات.

ومنذ إنشائها في عام 2014، تعمل أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية على إعداد وتدريب دبلوماسيي الإمارات المستقبليين، من خلال تزويدهم بالرؤى والتوجهات التي تمكنهم من استكشاف أكثر التحديات إلحاحاً على المستوى العالمي، حيث أصبحت الأكاديمية محفزاً أساسياً للمبادرات الاستراتيجية الهادفة لتعزيز مكانة الإمارات عالمياً.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز