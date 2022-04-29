حاكم أم القيوين يزور مجلس حميد سيف العليلي

المصدر: أم القيوين - وام

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زار صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، أمس، مجلس حميد سيف بن بدر العليلي في منطقة الراعفة بأم القيوين.

وتبادل صاحب السمو حاكم أم القيوين مع حميد سيف بن بدر العليلي والمواطنين رواد المجلس الرمضاني التهاني والتبريكات بشهر رمضان المبارك شهر الرحمة والمغفرة.

حضر المجلس الشيخ محمد بن سعود بن راشد المعلا رئيس مجلس أمناء جائزة راشد بن أحمد المعلا للقرآن الكريم والثقافة الإسلامية والشيخ ماجد بن سعود بن راشد المعلا رئيس دائرة السياحة والآثار بأم القيوين.

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