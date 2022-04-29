«ياس القابضة» تتبرع بمليون درهم لـ«المليار وجبة»

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت مجموعة «ياس القابضة» التبرع بمبلغ مليون درهم لمبادرة «المليار وجبة» التي تنظمها مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، لتوفير الدعم الغذائي للمحتاجين والفقراء في 50 دولة حول العالم، وخاصة الأطفال واللاجئين والنازحين والمتضررين من الكوارث والأزمات من الفئات الأشد ضعفاً.

وسرع تبرع «ياس القابضة» وغيرها من الشركات وقطاعات الأعمال تحقيق هدف مبادرة «المليار وجبة» بالوصول بالدعم الغذائي إلى الأفراد المحتاجين والأسر المتعففة في المجتمعات الأقل حظاً التي تغطيها المبادرة.

وتدعم التبرعات المتدفقة على الحملة توفير المواد الغذائية الأساسية المطلوبة لتقديم طرود تموينية للمستفيدين من الحملة يتم توصيلها إليهم في أماكن تواجدهم بالتعاون والتنسيق مع برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وشبكة بنوك الطعام الإقليمية، ومؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية، وبنك الإمارات للطعام، وعدد من مؤسسات العمل الخيري والإنساني في الدول التي تشملها الحملة الأكبر للدعم الغذائي في تاريخ مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية.

حملة نبيلة

وقال المهندس مرشد الرديني، الرئيس التنفيذي لمجموعة ياس القابضة: «إنه لمبعث فخر لنا أن نشارك في هذه الحملة النبيلة خلال شهر رمضان الفضيل، وأن نسهم في الحد من المجاعات في المجتمعات التي تعاني من نقص الموارد الغذائية وحالات سوء التغذية حول العالم».

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