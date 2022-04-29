القنصل البريطاني: «المليار وجبة» تسهم في مكافحة الجوع بالعالم

المصدر: دبي - وام

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ثـمّن سيمون بيني القنصل العام البريطاني في دبي والمناطق الشمالية مبادرة «المليار وجبة» التي أعلن عنها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لتشكل أكبر مبادرة إنسانية في المنطقة لمساندة الفقراء والمحتاجين حول العالم، ولتستكمل الشراكات النوعية مع شركاء من المنظمات الدولية والإقليمية والحكومية والأهلية الداعمة لجهود توزيع الدعم الغذائي ومكافحة الجوع حول العالم.

وأكد القنصل العام البريطاني، أن المبادرة تسهم في مكافحة الجوع وسوء التغذية في العالم، خاصة لدى الفئات الضعيفة من النساء والأطفال واللاجئين والنازحين وضحايا الكوارث والأزمات، وتعد أبرز الأمثلة على جهود الإمارات على صعيد العمل الإنساني.

وأشاد بجهود الإمارات على الصعيد الإنساني، منوهاً بأجواء شهر رمضان في الإمارات وقال: إن أهم ما يلفت انتباهه في هذا الشهر الأجواء الاحتفالية التي تبدأ من الزينة الرمضانية في الشوارع والمراكز التجارية والمكاتب الحكومية والمجالس المختلفة، وقدم التهنئة للإمارات قيادة وشعباً بشهر رمضان.

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