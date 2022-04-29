رئيس وزراء تشاد يلتقي سفير الدولة

المصدر: (أنجمينا - وام)

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استقبل باهيمي باداكي ألبير، رئيس وزراء تشاد، راشد سعيد الشامسي، سفير دولة الإمارات لدى جمهورية تشاد، وذلك في مقر رئاسة الوزراء بالعاصمة أنجمينا.

ونقل الشامسي خلال اللقاء إلى ألبير، تحيات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وتمنيات حكومة وشعب دولة الإمارات لقيادة جمهورية تشاد الصديقة وشعبها بدوام التقدم والازدهار.

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