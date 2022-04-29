بحث تعزيز العلاقات مع باكستان

المصدر: ( إسلام آباد - وام)

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التقى حمد عبيد إبراهيم سالم الزعابي سفير الإمارات لدى جمهورية باكستان الإسلامية، حنا رباني، وزيرة الدولة للشؤون الخارجية الباكستانية.

وقدم الزعابي خلال اللقاء التهنئة لحنا رباني بمناسبة تعيينها في منصبها الجديد، وتمنى لها التوفيق والنجاح، وأشاد بالعلاقات الوطيدة بين البلدين، مشيراً إلى وجود العديد من الفرص لتعزيز التعاون على مختلف الصعد، بما يعود بالخير والمنفعة على البلدين وشعبيهما.

وأكد على سياسة دولة الإمارات الثابتة في ترسيخ علاقاتها مع الدول الصديقة، والتي تقوم على مبادئ الثقة والاحترام المتبادل وخدمة المصالح المشتركة والعمل من أجل السلام والتنمية، وتعزيز قيم التعايش والتسامح على المستويين الإقليمي والعالمي.

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