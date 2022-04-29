المؤتمر العالمي للمرافق يناقش التحول الرقمي والاستدامة في تحلية المياه

المصدر: أبوظبي - وام

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تحت رعاية سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي، يناقش المؤتمر العالمي للمرافق 2022، الذي تستضيفه شركة أبوظبي الوطنية للطاقة «طاقة»، التحول الرقمي والاستدامة في مجالات تحلية المياه، وإدارة مياه الصرف الصحي، ودورها في إحداث نقلة نوعية في قدرة القطاع على معالجة شُحّ المياه في العالم.

وتبحث الجلسات النقاشية الاستراتيجية، التي يتضمنها جدول أعمال المؤتمر، الذي يقام في الفترة من 9 إلى 11 مايو المقبل، في مركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك»، سُبل الاستفادة من التقنيات المتُقدمة لإدارة الموارد المائية الشحيحة، بما في ذلك جلسة نقاشية، تأتي تحت عنوان «دور تحلية وإعادة تدوير المياه في معالجة شُح المياه في العالم».

وتتضمن قائمة المتحدثين المشاركين في الجلسة، كُلاً من أحمد الشامسي، الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي لخدمات الصرف الصحي، وتافور ألون، الرئيس التنفيذي لشركة آي دي إي تكنولوجيز، وبيتر إيرل رئيس شركة باي ووتر، وأميت شاكرافارتي نائب الرئيس لشؤون الاستراتيجية والحوكمة والأنظمة في شركة المياه الوطنية، وفاطمة الشايجي نائب رئيس قسم إدارة الأصول في شركة أبوظبي الوطنية للطاقة «طاقة»، كما تدار الجلسة من قبل بيورن إيورز، العضو المنتدب وشريك في مجموعة بوسطن الاستشارية، شريك التحليلات الاستراتيجية للمؤتمر العالمي للمرافق.

4 مجالات

وأوضحت مجموعة بوسطن الاستشارية، أنه وفقاً لقمة المياه 2019، فهناك أربعة مجالات رئيسة، يجب معالجتها لتخطي العقبات المتعقلة بالمياه، والتي تتضمن تطوير وتعزيز المعايير المتعلقة بعمليات إعداد التقارير الدولية حول المياه، والمخاطر المتعلقة بالاستدامة، إلى جانب إدراج موضوعات المياه والاستدامة في عملية صناعة القرار اليومية، على مستوى الشركات والشركاء.

بالإضافة إلى التأكد من خطط استدامة الأعمال لديهم، لفهم قيمة المياه، ودور الحكومات في تطوير إطار متين لإدارة المياه، وسد فجوة التمويل، لضمان توافرها، والإدارة المستدامة للمياه والصرف الصحي بحلول عام 2030.

وأسهمت عوامل التوسع الحضري والنمو السكاني في مختلف مدن العالم، إلى جانب الآثار الناجمة عن التغيّر المناخي، في إحداث ارتفاع كبير في مستويات الطلب على المياه العذبة، بينما سلّطت مسألة شُحّ المياه، الضوء بشكل متزايد، على أهمية الحلول المبتكرة في هذا المجال، بما في ذلك تحلية المياه، وإعادة تدوير مياه الصرف الصحي.

وتُمثل المياه العذبة ما يصل إلى 3 % فقط من إجمالي المياه على كوكب الأرض، علماً بأنّ ثُلثي هذه النسبة متجمد أو غير مُتاح للاستخدام.. ووفقاً للصندوق العالمي للطبيعة، هناك ما يصل إلى 1.1 مليار شخص حول العالم، يفتقرون إلى فُرص الوصول إلى المياه، بينما يُعاني 2.7 مليار شخص، من مشكلة شُحّ المياه لمدة شهر واحد على الأقل سنوياً، وذلك إلى جانب تفاقم مشكلة شُحّ المياه بسبب التحديات الجديدة، التي فرضها التغيّر المناخي، والتي تشمل الجفاف والفيضانات والعواصف.

تقرير

وأشار تقرير «فرص نمو قطاع المياه في منطقة الشرق الأوسط»، الصادر عن مؤسسة فروست آند سوليفان، إلى أن رقمنة الأصول، تعد إحدى أبرز الحلول المُتاحة لمواجهة ارتفاع معدلات شح المياه، إذ يمكن أن توفر الأصول المائية المُجهزة بالتقنيات الرقمية المتطورة، خدمات إمدادات مياه مستمرة وآمنة وفاعلة من حيث التكلفة، وذلك من خلال تعزيز الأداء التشغيلي، ومعالجة القضايا المُلحة في قطاع المياه، مثل تقادم البنية التحتية، وارتفاع التكاليف التشغيلية، وتكاليف الامتثال، وإدارة العمليات، وجودة الأصول، وكفاءة الخدمات والمنشآت.

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