المجلس الرمضاني لـ «الداخلية» يناقش التحفيز الإيجابي واستدامة التطوير

المصدر: أبوظبي - وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

ناقش مجلس وزارة الداخلية الرمضاني الثالث الأخير، ضمن دورة المجالس الحالية، موضوع «التحفيز الإيجابي واستدامة التطوير»، حيث تحدث البروفيسور نيكولاس كريستاكيس في موضوع التأثير الاجتماعي في الصحة وجودة الحياة، فيما تحدث الكاتب كريك أشلي، في موضوع «تحقيق الأهداف الشخصية والمحافظة على التطوير المستمر».

وحضر المجلس معالي حصة بنت عيسى بوحميد وزيرة تنمية المجتمع، وفايق ميشيل حجازي مدير عام وكالة الأنباء الأردنية، ضيف المجلس، وعدد من القيادات الشرطية، ومن المسؤولين الحكوميين، إلى جانب جمهور غفير.

وتناول المجلس الرمضاني الثالث، سبل وأهمية التحفيز الإيجابي، وبناء منظومة السعادة في المجالات كافة، ودور التخطيط وبناء الأهداف في تحقيق التطوير المنشود، والحفاظ على المنجزات والريادة والتميز، وشارك الحضور في مناقشات المجلس، من خلال الدردشة التفاعلية، وتقديم الأسئلة مباشرة للمحاضرين، حول المحاور التي تم طرحها بالمجلس.

تحدث في المجلس، البروفيسور نيكولاس كريستاكيس، الذي درس في جامعتي هارفرد وبنسلفانيا، ويعمل حالياً كباحث في جامعة ييل، وعُرف بأبحاثه عن التكنولوجيا والعلوم البيولوجية الاجتماعية والاقتصادية، وتأثيرها البيولوجي في صحة الأشخاص، والتفكير والسلوك البشري، وتم اختياره من قبل مجلة تايم في قائمتها السنوية لأكثر 100 شخص تأثيراً في العالم، عامي 2009 و2010، كما أدرجته مجلة فورين بوليسي في قائمتها السنوية لأفضل 100 مفكر عالمي، وقدم أكثر من 200 بحث علمي، والعديد من المؤلفات.

وأكد البروفيسور الأمريكي، أهمية تعزيز جودة الحياة، والاستخدامات الحديثة للتقنيات، وأهميتها للتطور البشري، مع ضرورة التوازن في أولويات الإنسان بين الصحة والوقاية والحياة الاجتماعية، وتطرق إلى الأزمات الصحية التي واجهت العالم وتواجهه حالياً، من بينها جائحة «كورونا»، التي تؤثر في صحة الإنسان مادياً ونفسياً وجسدياً، إلى جانب تداعيات مجتمعية، قد تمتد لبعد الجائحة، مؤكداً أننا نشهد نهاية هذه الجائحة كمرحلة، ولكننا سنتعامل مع تأثيراتها لمدى أبعد. وقال إنه كان من الممكن أن نشهد الأسوأ، ومن المهم الحفاظ على طرق مستدامة في العناية والاهتمام الفردي والمجتمعي، وبناء منظومات صحية أكثر مرونة في التعامل مع التحديات المستقبلية، ومن المهم على الإنسان، تعزيز مناعته الشخصية والجسدية، من خلال الغذاء الصحي وممارسة الرياضة، مؤكداً أنه يجب العمل العابر للحدود، والتعاون الدولي المشترك، في سبيل تجاوز التحديات التي تواجه البشرية.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز