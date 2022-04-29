612 مصلى وجامعاً لصلاة العيد في الشارقة

المصدر: الشارقة - البيان

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أعلنت دائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة تخصيص 612 مصلى وجامعاً في الإمارة لأداء صلاة عيد الفطر السعيد، منها 414 في مدينة الشارقة ومنطقة الحمرية، و103 في المنطقة الوسطى، و95 في المنطقة الشرقية، إلى جانب تخصيص عدد من المصليات والجوامع لغير الناطقين باللغة العربية، منها اللغات الأردية، والماليبارية، والتاميلية، والإنجليزية. وأكدت الدائرة بهذه المناسبة، ضرورة التزام المصلين بالإجراءات الاحترازية، وإحضار السجادة الخاصة بكل منهم وارتداء الكمامة، وتطبيق التباعد الجسدي بين المصلين، وتجنب التجمعات والمصافحة بكافة أشكالها قبل وبعد الصلاة مع الاكتفاء بالتحية والتهنئة عن بعد.

تهانٍ

وأوضحت أن الصلاة ستقام عند الساعة (05:58 صباحاً) في مدينة الشارقة ومنطقة الحمرية، وعند الساعة (05:57) في مدينة الذيد ومنطقة البطائح، والساعة (05:58) في منطقة المدام ومليحة، وفي المنطقة الشرقية عند الساعة (05:55). وبهذه المناسبة الكريمة تقدمت الدائرة بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وإخوانهم أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات وأولياء العهود ونواب الحكام والشيوخ، والمواطنين والمقيمين، بمناسبة قرب حلول عيد الفطر.

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