«أوقاف دبي» تدعم مبادرات خيرية بـ 3 ملايين في رمضان

المصدر: (دبي - وام)

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قدمت مؤسسة الأوقاف وشؤون القصر بدبي 3 ملايين درهم لدعم مبادرات إنسانية مختلفة خلال شهر رمضان المبارك.

وشاركت المؤسسة في دعم ثلاث مبادرات إنسانية تبنتها إذاعات محلية عدة برعاية جمعيات خيرية خلال الشهر الفضيل، حيث شمل الدعم المقدم للمبادرات الإذاعية الثلاث اثنين وتسعين أسرة متعففة بالإمارة حصلت خلالها على دعم مالي للحالات الإنسانية وعلاج للمرضى وإجراء عمليات أو توفير الرعاية الصحية وتقديم المعونة.

كما وزعت المؤسسة، بالتعاون مع عدد من الجمعيات الخيرية، المير الرمضاني على 1800 أسرة متعففة، حيث بلغت قيمته نحو سبعمئة ألف درهم تضمنت سلعاً غذائية وتموينية وبطاقات شراء.

وأسهمت المؤسسة بمبلغ مليون درهم لدعم مبادرة «ياك العون» التي تبنتها صحيفة «الإمارات اليوم» ومحاكم دبي ودائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي خلال رمضان بهدف الإفراج عن السجناء من المواطنين المتعثرين مالياً والملاحقين قضائياً.

وأكد علي المطوع الأمين العام للمؤسسة، حرص أوقاف دبي على دعم المبادرات الإنسانية التي تقام سنوياً في شهر رمضان المبارك لتستفيد منها الأسر غير القادرة والمتعففة وعلاج الحالات المرضية وتقديم الرعاية الطبية.

وأشار إلى أن المؤسسة تشارك في معظم المبادرات الخيرية والإنسانية التي تطلقها مؤسسات الإمارة سيراً على نهج القيادة الرشيدة في مد يد العون لغير القادرين والحالات الإنسانية والمرضى من زكاة المال وعوائد المشروعات الوقفية.

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