«الإحسان الخيرية» تكرم 30 طالباً من الأيتام المتفوقين

المصدر: (عجمان - البيان)

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أكد الشيخ الدكتور عبدالعزيز بن علي النعيمي، الرئيس التنفيذي لجمعية الإحسان الخيرية، حرص الجمعية على تكريم أبنائها المتفوقين والمتميزين دراسياً، وذلك تماشياً مع مبادرة تمكين الأيتام التي أطلقها سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، بهدف دمجهم في المجتمع ورعايتهم الشاملة وتأهيلهم نفسياً وعلمياً وصحياً واجتماعياً من خلال متخصصين في هذا المجال، بهدف تحفيزهم لمواصلة طريق العلم، وتذليل كل العقبات التي تواجههم خلال مسيرته. جاء ذلك خلال تنظيم حفل إفطار جماعي للأيتام وأسرهم أول من أمس في فندق عجمان سراي، وتم خلاله تكريم 30 يتيماً من المتفوقين دراسياً، قدمت جمعية الإحسان الخيرية خلاله مبالغ مالية وهدايا عينية قيمة.

ضمن برنامج الحفل، بهدف بث الروح الإيجابية لتحقيق استمرار التميز والتفوق العلمي، بالإضافة إلى إطلاق برنامج أمهر الذي من شأنه دعم الأيتام بتأهيلهم في كل النواحي العلمية والثقافية والاجتماعية من خلال برامج ودورات تدريبية مدروسة. وأشار الشيخ الدكتور عبدالعزيز بن علي النعيمي، إلى أن الجمعية تسعى إلى تشجيع طالب العلم من الأيتام، والاهتمام بهذه الفئة ودعمها مادياً ومعنوياً، بما يجسد رؤية الجمعية في ريادة العمل الخيري والإنساني، ونشر القيم الإنسانية النبيلة التي يمارسها أفراد المجتمع لتصبح سلوكاً يمارس وثقافة تتبع.

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