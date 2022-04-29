150 ألف وجبة إفطار وزعتها «أدنوك» خلال رمضان

المصدر: أبوظبي – صبري صقر

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أطلقت أدنوك للتوزيع العديد من المبادرات الاجتماعية والخيرية بمناسبة شهر رمضان، وقررت الشركة توزيع 150 ألف وجبة إفطار على الصائمين في مجموعة من محطاتها المنتشرة في جميع أنحاء الدولة، كما جددت دعمها لجهود مؤسسة الهلال الأحمر الإماراتي من خلال حملة مدى لمكافحة مرض العمى النهري.

وواصل فريق من المتطوعين من موظفي شركة أدنوك للتوزيع، بالإضافة لأعضاء الفريق التنفيذي ورئيس مجلس الإدارة، بالتناوب على مدار أيام الشهر الفضيل، توزيع 150 ألف صندوق إفطار على الصائمين في محطات خدمة أدنوك، لمساعدة الصائمين الذين تضطرهم الظروف للإفطار على الطريق. وقال المهندس بدر سعيد اللمكي، الرئيس التنفيذي لأدنوك للتوزيع لـ «البيان»: «عند صياغة مسؤوليتنا الاجتماعية السنوية نبذل جهوداً مدروسة لضمان أن تحظى مبادراتنا بالقبول، وأن تعود بالنفع والفائدة على المجتمعات المستهدفة».

وأضاف: «إن شهر رمضان المبارك فرصة مثلى لتفعيل جهود الخير والعطاء، ونعمل في أدنوك للتوزيع لدعم المجتمعات المحلية عبر شبكة محطاتنا الممتدة على مستوى الإمارات السبع من خلال توزيع وجبات الإفطار على السائقين والمسافرين. كما نفخر بجهود موظفينا المتطوعين لدعم تلك المبادرة».

وقال: «نحن سعداء بتجديد شراكتنا مع مؤسسة الهلال الأحمر الإماراتي ضمن المبادرات الاجتماعية والخيرية بمناسبة الشهر الفضيل لدعم جهود مكافحة مرض العمى النهري الذي يصيب أكثر من 200 مليون شخص حول العالم سنوياً».

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