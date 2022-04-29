1000 وجبة توزعها فرق تطوعية لدى «تنمية المجتمع» بدبي يومياً

المصدر: (دبي - وام)

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أكدت هيئة تنمية المجتمع في دبي، أن فرقاً تطوعية مسجلة لديها في برنامج دبي للتطوع توزع من 600 إلى 1000 وجبة، إلى جانب توزيع 2500 وجبة إفطار كل يوم أحد في مجمعات العمال في مناطق القوز والمحيصنة وبعض المساجد في دبي.

وأضافت الهيئة، أن الفرق التطوعية أطلقت منذ بداية الشهر الفضيل مبادرات لتعزيز التواصل مع العمال، وإدخال السعادة على قلوبهم من خلال توزيع وجبات إفطار بشكل يومي يقوم بها أعضاء الفرق التطوعية بمشاركة متطوعين من هيئة تنمية المجتمع.

وأشاد أحمد لوتاه مدير إدارة التلاحم الاجتماعي في هيئة تنمية المجتمع بمبادرات الفرق التطوعية لتوزيع وجبات الإفطار في رمضان، مؤكداً دور العمل التطوعي في تحقيق التكافل والتلاحم بين أفراد المجتمع، وأهمية المشاريع والمبادرات التي تنبع من أفراد المجتمع.

وأوضح أن تنظيم العمل التطوعي وتوجيهه في المجال الذي يخدم الاحتياجات المجتمعية يضمن أن يكون مكملاً لبرامج التنمية الاجتماعية وموثقاً لمعاني التعاون والعمل المشترك بين أفراد المجتمع.

وقال لوتاه: «تعد فرق أكاف، والابتسامة الساحرة الإماراتية، ونبض الإمارات، وعطاء حمدان، من أنشط الفرق التطوعية المسجلة لدينا في برنامج دبي للتطوع، ويشارك متطوعون من موظفي هيئة تنمية المجتمع معهم في مبادراتهم الرمضانية».

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