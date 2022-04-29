«خيرية النعيمي» توزع 19 مليون درهم زكاة حاكم عجمان على 6 آلاف مستفيد

المصدر: عجمان - وام

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وزعت مؤسسة حميد بن راشد النعيمي الخيرية، زكاة المال الخاصة بصاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان بمبلغ 19 مليون درهم دعماً للأسر المتعففة خلال شهر رمضان وذلك ضمن مشروع دعم الأسر المتعففة السنوي لصاحب السمو حاكم عجمان.

وقد استفاد من زكاة المال الخاصة بصاحب السمو حاكم عجمان أكثرمن 6 آلاف مستفيد بالإمارة خلال شهر رمضان، وذلك بناء على توجيهات صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، راعي مؤسسة حميد بن راشد الخيرية، ومتابعة سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس مجلس أمناء المؤسسة.

وقال طارق عبدالله العوضي مدير عام مؤسسة حميد بن راشد النعيمي الخيرية إن المؤسسة تواصل تنفيذ مشروعاتها الرمضانية لهذا العام، حيث صرفت المبالغ المعتمدة لصالح الأسر بعد الانتهاء من إعداد مسودة بجميع الحالات المستحقة، حيث تمت عملية تسليم المستحقات عبر الإيداعات البنكية والصرافة عملاً بالإجراءات الاحترازية المتبعة، مشيراً إلى رفع مخصصات المشروع لهذا العام إلى 19 مليون درهم مع ارتفاع أعداد المستفيدين إلى 6 آلاف أسرة من المسجلين بكشوف مؤسسة حميد بن راشد الخيرية.

وأشار إلى أن المؤسسة تراعي الدقة والمصداقية في كافة أعمالها الخيرية والإنسانية، لضمان وصول هذه الأموال للمستحقين من الفئات الأكثر حاجة.

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