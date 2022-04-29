محمد بن راشد: الإمارات ستبقى عنواناً للخير ومبادراتنا مستمرة ومتسارعة

المصدر: دبي - البيان

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أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن دولة الإمارات العربية المتحدة ستبقى عنواناً للخير، وشعب الإمارات سيبقى فاعلاً رئيسياً في مجال الخير، ومبادراتنا مستمرة ومتسارعة وباقية إن شاء الله.

جاء ذلك بمناسبة إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، النتائج السنوية لأعمال مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية للعام 2021، حيث بلغ إجمالي عدد المستفيدين من مختلف المبادرات والمشاريع والبرامج والحملات التي تنفذها مختلف المؤسسات والمبادرات المنضوية تحتها 91 مليون شخص في 97 دولة، وبلغ إجمالي حجم إنفاق المؤسسة 1.1 مليار درهم على مختلف المبادرات الإنسانية والإغاثية والتنموية والمجتمعية والمعرفية والثقافية والرياضية والتمكينية.

مشاريع

وعلى الرغم من تحدي جائحة «كوفيد19» التي استمرت تداعياتها الضاغطة على القطاعات الاقتصادية والخدمية عالمياً خلال العام 2021، استطاعت مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية أن تزيد عدد المستفيدين من مبادراتها بواقع 8 ملايين إنسان مقارنة بنتائج عام 2020، وأن تتوسع في تقديم برامجها ومبادراتها وحملاتها ومشاريعها الإغاثية والمجتمعية لتشمل 15 دولة إضافية مقارنة بعدد الدول التي غطتها عام 2020، لتؤكد بذلك مكانتها التي رسختها على مدى سنوات كأكبر منظومة إقليمية للعمل الإنساني والإغاثي والتنموي والمجتمعي.

وجاء إعلان نتائج تقرير أعمال مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، ضمن فعالية خاصة في مجلس الشندغة بدبي ترأس خلالها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، اجتماع مجلس أمناء المؤسسة، بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية.

وسمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات، وسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، وسمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، عضو مجلس أمناء مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، ومعالي محمد عبدالله القرقاوي أمين عام مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، وعدد من أعضاء مجلس الأمناء والمديرين التنفيذيين في المؤسسة.

نداء الإنسانية

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في تدوينة نشرها أمس عبر «تويتر»: «ترأست اليوم الاجتماع السنوي لمؤسسة مبادرات محمد بن راشد العالمية استعرضنا تقرير الأعمال لعام 2021، كان إجمالي المستفيدين 91 مليون إنسان في 97 دولة، وخلال عامي الأزمة الوبائية كان إجمالي إنفاقنا 2.3 مليار درهم، وكان فريق عملي الإنساني على قدر المسؤولية».

وأضاف سموه: «فخور بـ145 ألف متطوع تعاونوا معنا في 2021 لإنجاز أعمالنا الإنسانية والمجتمعية والصحية والتعليمية، فخور بنور دبي التي وصلت لـ 33 مليون مستفيد، فخور بتحدي القراءة الذي بلغ 22 مليون طالب، فخور بدبي العطاء، وسقيا الإمارات، ومؤسستنا الخيرية الإغاثية، وبجوائزنا ومؤتمراتنا المجتمعية والمعرفية والإنسانية.. وقادمنا أكثر عطاءً بإذن الله».

واستعرض صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أهم محطات ومنجزات مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية في العام 2021 من خلال 35 مؤسسة ومبادرة تحت مظلتها، مطلعاً سموه على العديد من البرامج والمشاريع والحملات الجديدة والمستدامة التي نفذتها للارتقاء بواقع حياة الأفراد والمجتمعات حول العالم.

بناء الإنسان

وقال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية: «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية أصبحت منظومة متكاملة لتمكين الأفراد والمجتمعات انطلاقاً من رؤية محمد بن راشد بأن العمل الإنساني استثمار في مستقبل أكثر استقراراً وازدهاراً للبشرية».وأكد سموه «أن بناء الإنسان أساس رفاه المجتمعات، وهذه هي رسالة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية التي تترجمها في برامجها ومشاريعها وشراكاتها الاستراتيجية».

وأضاف سموه: «الإنجازات السنوية لمبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية أصبحت بدعم محمد بن راشد وجهود كوادرها من موظفين ومتطوعين عنواناً لالتزام دولة الإمارات تجاه الإنسان والإنسانية».

حضور

هذا وحضر اجتماع مجلس أمناء مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية والفعالية الخاصة بإطلاق تقرير أعمال المؤسسة للعام 2021 كل من:

معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، رئيس مجلس إدارة مؤسسة دبي العطاء، ومعالي محمد المر، رئيس مجلس إدارة مؤسسة مكتبة محمد بن راشد آل مكتوم، ومعالي عبدالله البسطي أمين عام المجلس التنفيذي لإمارة دبي، ومعالي مطر محمد الطاير، رئيس مجلس أمناء جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي، وداوود الهاجري، نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة بنك الإمارات للطعام، وعوض صغير الكتبي، رئيس مجلس أمناء مؤسسة نور دبي، وإبراهيم محمد بو ملحه، نائب رئيس مجلس إدارة مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية، وجمال بن حويرب، المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة.

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