محمد بن راشد: الإمارات فريق إنساني كبير يحمل الخير لكل البشر

المصدر: دبي - البيان

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أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن دولة الإمارات عبارة عن فريق إنساني كبير.. يحمل الخير للبشر كل البشر. جاء ذلك خلال فعالية إطلاق تقرير أعمال مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية للعام 2021، حيث تخلل الفعالية استعراض أبرز الإنجازات، إلى جانب تسليط الضوء على قصص مؤثرة لمستفيدين من المبادرات حول العالم.

كما شهدت الفعالية عرض ملخص عن مبادرة «المليار وجبة»، الأكبر من نوعها على مستوى العالم لتوفير الدعم الغذائي للفقراء والمحتاجين في 50 دولة، إلى جانب رفع الستار عن جدارية «الفريق الإنساني» التي تضم صور جميع المؤسسات المنضوية تحت «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية».

حيث وقّع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، على الجدارية، في لفتة تقدير من سموه لجهود الفرق العاملة في المؤسسة، من موظفين ومتطوعين، وإخلاصهم وتفانيهم في عملهم.

وكرّم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ضمن الفعالية كبار المتبرعين لمبادرة «المليار وجبة» وشركائها ممن يسهمون بدور فاعل في تحقيق الأهداف الإنسانية للمبادرة في توفير شبكة أمان غذائي تمتد من الإمارات إلى من هم في أمسّ الحاجة للعون. وضمّت قائمة كبار المتبرعين المكرمين كلاً من: مؤسسة محمد بن راشد للأعمال الخيرية والإنسانية، وهيئة كهرباء ومياه دبي، ودبي العالمية.

وخلف الحبتور، وعزيزي للتطوير العقاري، ومجموعة الرستماني، وتايجر جروب، والإمارات الإسلامي، وعبدالقادر السنكري، وسوق دبي الحرة، ومحمد إبراهيم عبيدالله، ومجموعة الإمارات، وشركة الدار العقارية، وشركة مبادلة للاستثمار، ومجموعة عبدالواحد الرستماني، ومؤسسة حسين سجواني - داماك الخيرية، والقابضة ADQ، وجمعية دار البر، وأدنوك، وبنك دبي الإسلامي.

كما ضمت قائمة الشركاء المكرمين كلاً من: «اتصالات»، و«دو»، وشرطة أبوظبي، وهيئة الطرق والمواصلات، والإمارات للمزادات.

ودوّن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم عبر «تويتر» أمس: «كرمت اليوم المساهمين معنا في حملة المليار وجبة.. أكبر حملة لإطعام الطعام في خمسين دولة حول العالم.. دولة الإمارات عبارة عن فريق إنساني كبير.. يحمل الخير للبشر كل البشر.. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال».

مبادرات ومشاريع مستدامة

وقال معالي محمد عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء الأمين العام لمؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية: إن نجاح مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية في الوصول إلى أكثر من 91 مليون شخص في مختلف أنحاء العالم خلال عام واحد فقط وفي ظل التحديات والمعوقات التي فرضتها جائحة «كوفيد 19» لم يكن ليتحقق لولا رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، التي ركزت على ضرورة مأسسة العمل الإنساني وإطلاق مبادرات ومشاريع وبرامج مستدامة.

وذكر معاليه أن مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية تبني اليوم على النجاحات التي حققتها في غضون سنوات قليلة، من خلال تصميم وتنفيذ مبادرات نوعية وتعزيز قدراتها وخبراتها ومواصلة الابتكار في العمل الإنساني والإغاثي والتنموي وتدعيم ركائزه، بما يكرس ريادة دولة الإمارات العربية المتحدة في هذا القطاع الحيوي على الساحة العالمية.

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