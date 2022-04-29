عودة الطاقة الاستيعابية الكاملة بمواقع الأنشطة التجارية والسياحية في أبوظبي

المصدر: البيان

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أعلنت لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الناجمة عن جائحة كورونا في إمارة أبوظبي عن اعتماد عودة الطاقة الاستيعابية الكاملة بنسبة 100% إلى جميع مواقع الأنشطة التجارية والسياحية والفعاليات في الإمارة، مع تمديد مدة صلاحية المرور الأخضر على تطبيق الحصن لتصبح 30 يوماً بدلاً من 14 يوم بالنسبة للحاصلين على التطعيم والجرعات الداعمة.

كما اعتمدت اللجنة استمرارية الالتزام بارتداء الكمام في الأماكن المغلقة، على أن يدخُل هذا التحديث حيّز التنفيذ اعتباراً من يوم الجمعة الموافق 29 إبريل 2022، وذلك تماشياً مع استمرار انخفاض نسبة الإصابة بفيروس كوفيد-19، وذلك حسبما أفاد المكتب الإعلامي لحكومة أبوظبي عبر موقعه الإلكتروني.

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