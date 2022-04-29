30 طناً مساعدات من الإمارات للاجئين الأوكرانيين

المصدر: أبوظبي - وام

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أرسلت الإمارات طائرة تحمل على متنها 30 طناً من الإمدادات الغذائية إلى جمهورية مولدوفا لدعم اللاجئين الأوكرانيين، وذلك ضمن الجسر الجوي الإغاثي الإماراتي الذي تم تدشينه منذ مارس الماضي للمساهمة في التخفيف من حدة التداعيات الإنسانية التي يواجهها النازحون واللاجئون الأوكرانيون وخصوصاً من النساء والأطفال. وقال سالم الكعبي سفير الدولة لدى أوكرانيا: تدعم الإمارات منذ بدء الأزمة الأوكرانية الجهود الدولية للتخفيف من حدة الأوضاع الإنسانية الصعبة للسكان واضطرارهم للجوء للدول المجاورة، من خلال توفير الاحتياجات الأساسية، ولا سيما الغذاء والدواء.

وأشار إلى أن الإمارات مستمرة في تقديم الدعم الإغاثي للشعب الأوكراني انطلاقاً من النهج والتضامن الإنساني، والتزاماً بالقيم والمبادئ الراسخة لدى القيادة الرشيدة، وسيراً على نهج الأب المؤسس المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في دعم الجهود الإغاثية الدولية ومساعدة كل الشعوب في تخطي أزماتها الإنسانية.

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