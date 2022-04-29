«المعاشات»: 87.7 مليون درهم الدعم الحكومي للمواطنين في القطاع الخاص خلال 2021

المصدر: أبوظبي - وام

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كشفت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية عن أن قيمة الدعم الحكومي للمواطنين العاملين في القطاع الخاص، المتمثلة في تحّمل 2.5% من نسبة الاشتراكات المستحقة عنهم خلال عام 2021، بلغت 87,742,531.37 درهماً.

ويعكس هذا الدعم الدور الكبير الذي تقوم به الحكومة لتنويع وخلق المزيد من فرص العمل للمواطنين في القطاع الخاص، وتشجيع أصحاب العمل على تعيينهم من خلال تحمل جزء من المساهمة المستحقة عليهم من الاشتراكات الشهرية.

وقال إبراهيم شكر الله، مدير مكتب الاتصال الحكومي في الهيئة، إن إجمالي نسبة الاشتراكات الشهرية المستحقة على المؤمن عليه من العاملين في القطاعين الحكومي والخاص هي 20%، يتحمل منها المؤمن عليه (المشترك) نسبة 5%، وتتحمل جهة العمل في القطاع الحكومي 15%، بينما يتحمل صاحب العمل في القطاع الخاص نسبة 12.5% وتتحمل عنه الحكومة سداد نسبة 2.5% من حصته الإجمالية البالغة 15% دعماً للمواطنين العاملين في القطاع الخاص.

وأضاف: «تستقطع هذه النسبة وفقاً لراتب حساب اشتراك المؤمن عليه والذي تتكون عناصره في القطاع الحكومي من إجمالي الراتب الأساسي، والعلاوة الاجتماعية للمواطن، وعلاوة غلاء المعيشة، والعلاوة الاجتماعية للأبناء، وبدل السكن، وفي القطاع الخاص من كل ما يتضمنه عقد العمل بحد أقصى 50 ألف درهم».

وأكد أن هذه الاشتراكات تكون واجبـة السداد من أول الشهـر التالي للشهـر المستحق عنه ويجـوز مدها حتى اليـوم الخامـس عشـر من الشهـر وهي غيـــر قابلـــة للـرد استناداً لأحكام المادة 13 من القانون، موضحاً أن التأخير في سداد الاشتراكات عن مواعيدها المحددة في القانون يُلزم صاحب العمل بدفع مبلغ إضافي قيمته 0.1% من الاشتراكات المستحقة عن كل يوم تأخير وذلك دون حاجة إلى إنذار أو تنبيه وذلك استناداً لنص المادة 14 من القانون.

اشتراكات

يتوجب على جهات العمل التحقق من توريد الاشتراكات إلى الهيئة خلال المدة المحددة بالقانون بغض النظر عن الجهات المعتمدة لتوريد الاشتراكات عبر نظام تحصيل الاشتراكات الإلكتروني «FTS»، حيث إن التأخير في تحويل الاشتراكات للهيئة من خلال هذه الجهات لا يعفي صاحب العمل من تحمل المبالغ الإضافية المترتبة على التأخير في سدادها. ويتحمل صاحب العمل أداء مبلغ إضافي قدره 10% من قيمة الاشتراكات المستحقة عن المؤمن عليهم في حال لم يقم باستقطاع وأداء الاشتراكات عنهم على أساس الأجور الحقيقية، أو في حال عدم تأدية الاشتراكات عن بعض عماله.

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