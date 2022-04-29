حسين الرند: هدفنا رفع التغطية باللقاحات إلى أكثر من 99 %

المصدر: دبي- البيان

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نظّمت وزارة الصحة ووقاية المجتمع ندوة علمية، عن بعد، ضمن أنشطة البرنامج الوطني للتحصين، بالتزامن مع أسبوع التطعيمات العالمي، الذي يمتد من 24 إلى 30 أبريل الجاري، وذلك بهدف رفع قدرات العاملين الصحيين بأهمية التطعيمات ودورها الفعال في الحد من الأمراض المستهدفة بالتطعيمات، وتعزيز الوعي بأهميتها لزيادة نسبة التغطية باللقاحات، والتي تستهدف فئات المجتمع من المواطنين والمقيمين.

وجاء الإعلان عن إطلاق فعاليات أسبوع التطعيمات العالمي ضمن برنامج الندوة العلمية والتي شهدت حضور الدكتور حسين عبد الرحمن الرند الوكيل المساعد لقطاع الصحة العامة، رئيس اللجنة الوطنية للتحصين، والدكتورة ندى المرزوقي مديرة إدارة الصحة العامة والوقاية في الوزارة، والدكتورة ليلى الجسمي رئيس قسم الأمراض السارية والتحصين ومدير برنامج التحصين الموسع، كما شارك نخبة من الخبراء والإستشاريين في مجال الأمراض المعدية والصحة العامة في الجلسات العلمية.

مشاركة

وأشار الدكتور حسين الرند في كلمة افتتاح الندوة إلى أهمية مشاركة الوزارة والهيئات الصحية في الأسبوع العالمي للتطعيمات، بهدف تحسين نتائج المؤشر الوطني لنسبة تغطية جميع أفراد المجتمع بالتطعيمات لوقايتهم من الأمراض، من خلال تأكيد سلامة ومأمونية اللقاحات للأطفال وطلبة المدارس والبالغين والمسافرين وكبار السن ورفع معدلات التغطية باللقاحات لتصبح 99% وما فوق، بناء على استراتيجية الوزارة نحو ترسيخ الجانب الوقائي بطرق مبتكرة ومستدامة تضمن تحصين المجتمع من الأمراض.

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