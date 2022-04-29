390 مليون درهم إجمالي التبرعات لمستشفى حمدان بن راشد لرعاية مرضى السرطان

المصدر: دبي - عماد عبد الحميد

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت مؤسسة الجليلة، العضو في مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، أن حجم التبرعات التي تم جمعها لإنشاء مستشفى حمدان بن راشد لرعاية مرضى السرطان وصل قبل شهر رمضان إلى 390 مليون درهم من إجمالي الاستثمارات الكلية، المقدرة بـ750 مليون درهم، حيث سيقام المستشفى في مدينة دبي الطبية، وذلك بحسب الدكتورة رجاء عيسى القرق، عضو مجلس أمناء مؤسسة الجليلة رئيس مجلس إدارة المؤسسة.

وقالت القرق إن المستشفى سيشكل علامة فارقة في حياة المصابين بالمرض حال الانتهاء من بنائه، مشيرة إلى أن عدد إصابات مرض السرطان في الدولة نحو 4500 حالة، في حين تقدر التكلفة السنوية لعلاج المريض الواحد بـ400 ألف درهم.

ولفتت إلى أن المستشفى سيضم 250 سريراً، وسيكون قادراً على علاج 30 ألف مريض سنوياً، عن طريق تقديم خدمات حيوية تتراوح ما بين الوقاية والتشخيص والعلاج والرعاية التدعيمية، وهو ما يجعل من هذا المشروع علامة فارقة بمسيرة الرعاية الصحية في دبي.

مساهمة

وأضافت أن مستشفى حمدان بن راشد الخيري لرعاية مرضى السرطان سيزيح العبء المالي، الذي يثقل كاهل أسر المرضى ومسؤولي الرعاية، ونتطلع إلى مزيد من الدعم من قبل أصحاب الأيادي البيضاء من رجال الأعمال والشركات والجهات الخيرية والمنظمات الحكومية وغير الحكومية والشركات الإماراتية للمساهمة في هذا العمل الإنساني النبيل.

رعاية

وتابعت: سيقوم مستشفى حمدان بن راشد الخيري لرعاية مرضى السرطان عند اكتماله بعمل مهم في مجال أبحاث السرطان، حيث سيعمل مع مركز محمد بن راشد للأبحاث الطبية على النهوض بمهمة مؤسسة الجليلة وتمهيد الطريق لتحقيق تقدم في مجال العلاج، وسيقدم المستشفى الدعم العاطفي والمادي للمرضى ومسؤولي الرعاية، ليكون بمثابة نقطة تحول رئيسية وإيجابية في جهود مكافحة السرطان بالدولة مع التركيز على القضايا الاجتماعية والبيئية الأشد إلحاحاً.

وأكدت أن السرطان يعد أحد الأسباب الرئيسية للوفاة في الدولة، حيث يتم الإبلاغ عن نحو 4500 حالة جديدة كل عام، وبحسب منظمة الصحة العالمية فإن السرطان هو المسؤول عن قرابة 10 ملايين حالة وفاة سنوياً حول العالم، بسبب التأخر في التشخيص حتى مراحل متأخرة من المرض وعدم توافر إمكانات التشخيص والعلاج للفئات الأكثر احتياجاً في المجتمع، مشيرة إلى أن مؤسسة الجليلة وهي مؤسسة غير ربحية تعمل مع شبكة واسعة من الشركاء لتقديم برامج علاجية وتعليمية وبحثية مبتكرة، تدعم الأجندة الوطنية للصحة في الإمارات.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز