بلديتا الشارقة وأم القيوين تكثفان الحملات التفتيشية

المصدر: الشارقة - عصام الدين عوض

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كثفت بلديات مدينة الشارقة ومدينة الذيد وبلدية أم القيوين استعداداتها لاستقبال عيد الفطر السعيد، وذلك وفق مجموعة من الخطط والإجراءات التي تعمل عليها فرق عملها التفتيشية في مختلف المجالات.

لوحات

وأكد عبيد سعيد الطنيجي مدير عام بلدية مدينة الشارقة، أن المواقف العامة مجانية بدءاً من أول أيام العيد وحتى الخميس الخامس من مايو المقبل باستثناء المواقف الخاضعة للرسوم طيلة أيام الأسبوع والعطلات الرسمية.

والتي يمكن الاستدلال عليها من خلال اللوحات الزرقاء المثبتة على اللوحات الإرشادية للمواقف العامة، كما ستواصل فرق التفتيش رصد أية تجاوزات أو إساءة في استخدام المواقف، وسيتم التركيز على منشآت تحضير الأطعمة للتأكد من التزامها بتقديم غذاء آمن للمستهلكين وفق أفضل المعايير الصحية.

وقال: إن البلدية ستكثف جهودها في التفتيش على صالونات الحلاقة ومراكز التجميل، التي تشهد إقبالاً هي الأخرى، حيث ستقوم فرق التفتيش المختصة بمتابعة عمل هذه المنشآت واتخاذ الإجراءات الإدارية بحق أية تجاوزات أو استخدام أية مواد محظور استعمالها خلال تقديم الخدمة.

كما أن للبلدية دوراً مهماً في رصد أية سلوكيات سلبية، من خلال تكثيف الجولات التفتيشية لفرق الرقابة والتفتيش للتعامل واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق القصابين الجائلين، الذين تحذر البلدية من التعامل معهم بشكل دائم، لما يشكلونه من خطر على الصحة العامة والبيئة، كما يتم التأكد من منع بيع وتداول الألعاب النارية والمفرقعات.

مفتشون

ومن جهته، أكد أحمد مصبح الطنيجي رئيس قسم الصحة في بلدية الذيد، أن البلدية أكملت استعداداتها لاستقبال عيد الفطر المبارك، حيث تم تكثيف الرقابة التفتيشية على المحال التجارية وضبط مراقبة أسواق الخضراوات واللحوم والأسماك وتخصيص مفتشين للعمل الميداني المستمر على المحامص ومحال بيع الحلويات وصالونات الحلاقة والصالونات النسائية ومحلات كي الملابس بمدينة الذيد.

وذلك من خلال حملات منظمة وفجائية للتأكد من صلاحية المواد الغذائية المعروضة وجودة الخدمات المقدمة في المؤسسات الصحية والتزامها بتطبيق اشتراطات الصحة والسلامة.

ومن جانبها، أنهت بلدية أم القيوين استعداداتها لاستقبال عيد الفطر المبارك في منطقة فلج المعلا، حيث أجرت التدابير اللازمة التي تضمن تقديم خدماتها وفق أفضل المعايير، ووضع خطط لتنفيذ زيارات تفتيشية مختلفة سواء على المنشآت الغذائية أو صالونات الحلاقة الرجالية.

بالإضافة إلى الحملات التفتيشية لمراقبة الأسواق بشكل مستمر للتأكد من الأسعار وسلامة السلع والمنتجات المعروضة في مختلف منافذ البيع ومراكز التسوق، وذلك بحسب ميثاء جاسم شافي مدير بلدية أم القيوين ـ فلج المعلا، التي أكدت أنه سيتم تكثيف الحملات على محال توزيع وبيع وتجارة المواد الغذائية والخضراوات والفواكه واللحوم ومراكز التجميل والصالونات، إلى جانب تكثيف جهودها لضبط الألعاب النارية المحظور بيعها.

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