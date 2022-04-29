«إقامة دبي» تحدد ساعات العمل خلال عطلة العيد

المصدر: (دبي - البيان)

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دعت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي كافة المتعاملين إلى استخدام تطبيق Dubai now، والموقع الإلكتروني للإدارة العامة http://www.gdrfad.gov.ae، في إنجاز معاملاتهم خلال عطلة عيد الفطر السعيد، ونوهت بأنه سيتم إغلاق مراكز «آمر» خلال الفترة من 29 رمضان إلى 3 شوال، كما يمكن للمتعاملين تقديم كافة الاستفسارات المتعلقة بمعاملات الإدارة بالاتصال بخدمة مركز الاتصال «آمر» على الرقم المجاني 8005111، الذي يعمل على مدار الساعة طيلة أيام الأسبوع.

وأوضحت الإدارة العامة أن مركز سعادة المتعاملين الموجود بقطاع متابعة المخالفين والأجانب بالعوير سيستقبل المتعاملين من تاريخ 1 مايو حتى 6 مايو المقبل، من الـ8 صباحاً حتى الـ8 مساءً.

ويواصل مركز سعادة المتعاملين الموجود في مطار دبي الدولي مبنى 3 «صالة القادمين» تقديم خدمات الإدارة على مدار الساعة طيلة أيام الأسبوع، وذلك لتسهيل وتيسير إنجاز إجراءات المتعاملين خلال العيد. وهنأ الفريق محمد أحمد المري، مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، القيادة الرشيدة والمواطنين والمقيمين بمناسبة حلول عيد الفطر السعيد، وأعرب عن أطيب التهاني والتبريكات بهذه المناسبة السعيدة، داعياً المولى العلي القدير أن يحفظ الجميع وأن يمن على شعب دولة الإمارات العربية المتحدة بمزيد من التقدم والازدهار والسعادة.

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