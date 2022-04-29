412 دورية و3200 رجل شرطة لتأمين احتفالات العيد في دبي

المصدر: دبي - البيان

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أكدت القيادة العامة لشرطة دبي، إكمال استعداداتها وجاهزيتها لاستقبال عيد الفطر السعيد، حيث خصصت 412 دورية، و3200 رجل شرطة، لتأمين احتفالات «عيد الفطر» في دبي.

وأوضحت الشرطة أنها وضعت خطة عمل لكافة الإدارات العامة ومراكز الشرطة، تسعى من خلالها لتكثيف الدوريات بكل أنواعها، على الطرق الداخلية والخارجية للإمارة، وتعزز من وجودها الميداني، من أجل توفير كافة سبل الراحة للمواطنين والمقيمين والزوار.

وأكد اللواء عبد الله علي الغيثي مساعد القائد العام لشؤون العمليات بالوكالة، رئيس لجنة تأمين الفعاليات في دبي، أن لجنة تأمين الفعاليات، جاهزة لاستقبال عيد الفطر السعيد، من خلال إعدادها خطة أمنية كاملة، تشمل تأمين كافة المساجد والمصليات الكبيرة التي تقام بها صلاة العيد في دبي، ونشر دوريات مرورية ومتطوعين في كل أرجاء الإمارة.

وفي المناطق الحيوية والسياحية، والمراكز التجارية والأسواق المفتوحة، لضمان إجراءات الأمن والسلامة، وتحقق انسيابية حركة المرور، وتخفيف الازدحامات، من خلال العمل الجاد، والتعاون المشترك بين الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي، وشركائنا في هيئة الطرق والمواصلات، الذين يعملون جنباً إلى جنب في جميع الفعاليات والمناسبات.

وأكد أن الخطة الأمنية، تشمل توفير 412 دورية، و29 دراجة هوائية، 3200 رجل شرطة، و62 سيارة دفاع مدني، 122 سيارة إسعاف، و442 مسعفاً، و9 زوارق بحرية، و165 منقذاً على شواطئ دبي، بالإضافة إلى 60 رقيب سير، و650 متطوعاً منتشرون في الأسواق والمراكز التجارية، و2400 رجل أمن من الشركات الخاصة.

وطالب اللواء الغيثي، الجمهور، بالتعاون مع شرطة دبي، وأخذ الحيطة والحذر، والتقيد بالإجراءات الاحترازية في الأماكن شديدة الازدحام، وعند رصد أي ملاحظة أو مخالفة، الاتصال بالرقم 901، مناشداً الجمهور الالتزام بالسرعات المحددة، وألا يفسدوا فرحة العيد بالسرعات العالية، تجنباً لوقوع الحوادث المرورية، متمنياً السلامة للجميع.

الألعاب النارية

ومن جانبه، أكد العميد جمال الجلاف مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي، استكمال الاستعداد لاستقبال العيد، وتأمين كافة الشوارع والمراكز التجارية على مدار الساعة، بالتعاون مع مراكز الشرطة، منوهاً بأن الإدارة ستنشر الدوريات الأمنية العسكرية والمدنية، لتأمين مناطق إمارة دبي في عيد الفطر السعيد.

وقال: إن الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي ومراكز الشرطة، استعدت بخطة مميزة لفرض الأمن والأمان على ربوع الإمارة، ولخدمة كافة مرتاديها، مطالباً أفراد الجمهور في حال سفرهم، أو احتفالهم بالعيد خارج الإمارة، أو لدى ذويهم، أن يقوموا بتأمين مساكنهم التأمين الكافي، أو الاشتراك في خدمة «أمن المساكن»، التي توفرها شرطة دبي في تطبيقاتها الذكية، للاشتراك في الخدمة، وذلك لتوفير دوريات للمرور على تلك المنازل، لمنع أية حوادث سرقات قد تحدث من بعض ضعاف النفوس.

ومن جانبه، قال العميد سيف مهير المزروعي مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي: إن الإدارة وضعت عدداً من السيناريوهات والخطط المرورية، التي تسهم في انسيابية حركة السير، وتمنع الاختناقات المرورية خلال عطلة العيد، والفعاليات المصاحبة لها، وذلك للوقوف على تأمين انسيابية حركة السير، والتقليل من فرص وقوع الحوادث المرورية، وكذلك ردع المخالفين، بالإضافة إلى تغطية الفعاليات بالشكل الذي يتناسب مع أهميتها.

وأشار إلى أن «مرور دبي»، ستنشر 147 دورية مرورية، ورقباء السير على شوارع الإمارة، وجميع التقاطعات، وكذلك في المناطق الحيوية، والمناطق التي ستشهد فيها كثافة أعداد المركبات، وفي أماكن التجمهر، لمتابعة الأوضاع المرورية فيها، مشيراً إلى أن الإدارة شكلت فرقاً من دوريات مرورية ورقباء سير ودوريات الإسناد، لتنظيم حركة السير في الأسواق والأماكن المزدحمة.

وأشار إلى أن آلية توزيع الدوريات، تتضمن مصليات العيد في مناطق ديرة وبر دبي، وتشمل مصليات زعبيل، وند الحمر، ومصلى المزهر، ومسجد الراشدية الكبير، ومصلى العيد في ديرة، وكذلك مصلى جميرا، والمنخول، ومسجد السلام، ومسجد الفاروق، كما سيتم نشر الدوريات في المناطق السياحية، والمراكز التجارية.

ومن جانبه، أكد العقيد تركي بن فارس نائب مدير الإدارة العامة للعمليات بالوكالة، استمرار العمل بمركز إدارة القيادة والسيطرة في الإدارة العامة للعمليات على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، لتلقي المكالمات والبلاغات الطارئة، وتأمين وصول الفرق الشرطية المختصة بأسرع وقت، لتلبية النداءات العاجلة والحالات الطارئة.

تمركز بحري

ومن جانبه، أكد العقيد الدكتور حسن سهيل السويدي مدير مركز شرطة الموانئ، على الجاهزية التامة للمركز، للتعامل مع كافة الحوادث الطارئة خلال إجازة عيد الفطر.

مبيناً أن هناك نقاط تمركز «برية وبحرية»، للتعامل مع الحالات الطارئة، تتضمن دوريات مشتركة من «الأمن البحري» و«الإنقاذ البحري»، ويتوفر على متنها غواصو إنقاذ، وسائقو زوارق ودراجات مائية وهوائية، وتعمل على مدار الساعة لخدمة الجمهور.

بدوره، أكد العقيد مبارك بن مبارك الكتبي مدير مركز شرطة حتا، جاهزية المركز للتعامل مع بلاغات الحوادث الطارئة، سواء في المناطق الجبلية والأودية، أو التعامل مع الحوادث المرورية في منطقة الاختصاص، مشيراً إلى أن هناك 15 دورية جاهزة لتنظيم حركة السير في فترة العيد، وأثناء خروج المصلين من المساجد في المناطق الحيوية.

ضوابط

أهابت شرطة دبي بأفراد المجتمع، الالتزام بالقوانين، وعدم التعامل بأي شكل من الأشكال مع الألعاب النارية ومن يتاجر بها، حفاظاً على سلامة العامة خلال الاحتفال بإجازة عيد الفطر السعيد، أو أية فعاليات أخرى.

مؤكدةً أن مرسوماً بقانون اتحادي رقم 17 لسنة 2019، بشأن «الأسلحة والذخائر والمتفجرات والعتاد العسكري والمواد الخطرة»، يجرم الاتجار في الألعاب النارية، أو استيرادها أو تصديرها أو تصنيعها، أو إدخالها من وإلى الدولة، ويضع عقوبات على ذلك، تصل إلى الحبس مدة لا تقل عن سنة، والغرامة التي لا تقل عن مئة ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

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