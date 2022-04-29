بلدية دبا الفجيرة تكثف جهودها لاستقبال عيد الفطر المبارك

المصدر: الفجيرة- عائشة الكعبي

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بدأت بلدية دبا الفجيرة استعدادها الكامل لاستقبال عيد الفطر السعيد، عبر تكثيف حملاتها التفتيشية الدورية والمفاجئة على مدار الساعة بما فيها المحلات والأسواق التجارية والمنشآت الغذائية، والصالونات ومراكز التجميل الخاصة بالرجال والنساء في مختلف مناطق مدينة دبا والمناطق التابعة لها، بالإضافة إلى حملات النظافة العامة، وحملات رش المبيدات الحشرية، وذلك حفاظاً على صحة وسلامة الجميع، وللتأكد من التزام المنشآت بتقديم أفضل الخدمات ضمن التدابير الاحترازية والوقائية والاشتراطات الصحية.

جاهزية المقاصب

وأكد المهندس حسن سالم اليماحي مدير عام البلدية، أن جميع المقاصب في جاهزية تامة لاستقبال الذبائح في أيام العيد لمواجهة الطلب المتزايد على الذبح، وتم تجهيزها بالاحتياجات الضرورية لفحص كافة الذبائح قبل الذبح للتأكد من خلوها من الأمراض، ومتابعتها أثناء عملية الذبح تطبيقاً لأفضل المعايير الصحية والرقابية،إلى جانب تشغيل مسلخ دبا يومياً طيلة أيام الأسبوع من الساعة (6)صباحاً وحتى(6) مساءً، أما مسلخ البدية من الساعة (6)صباحاً وحتى (2) مساءً، ويوم الجمعة من الساعة (7:30) صباحاً وحتى (12:00) مساءً، وحذر من خطورة التعامل مع القصابين المتجولين غير المرخصين، نظراً لعدم توفر الخبرة الطبية للحكم على صلاحية الذبائح للاستهلاك، كما أنهم لا يلتزمون بالممارسات الصحية ونظافة المواد المستخدمة.

وأشار اليماحي إلى الانتهاء من تزيين الشوارع في مدينة دبا، بزينة تحمل عبارات التهنئة بعيد الفطر المبارك ولوحات ضوئية وزعت في كافة الشوارع والدوارات، وذلك حرصاً منها على مشاركة المجتمع في المناسبات السعيدة لإضفاء مشاعر البهجة على السكان وزوار المدينة احتفالاً بالعيد السعيد، لافتاً إلى أنّ البلدية ترحب باستقبال كافة الملاحظات والاستفسارات من الجمهور عبر القنوات المتعددة بها سواء عبر الاتصال المباشر من خلال مكتب الطوارئ (092443399‬) أو التواصل عبر قنوات التواصل الاجتماعي، لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

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