قائد شرطة عجمان يشارك في مبادرة «كسر الصيام»

المصدر: عجمان - البيان

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شارك اللواء الشيخ سلطان بن عبدالله النعيمي قائد عام شرطة عجمان وبحضور محمد عمر الشمري مدير مكتب هيئة الهلال الأحمر في عجمان والمتطوعين من موظفي شرطة عجمان في توزيع وجبات الإفطار على الصائمين في مناطق مختلفة من إمارة عجمان وذلك ضمن مبادرة «كسر الصيام» المنظمة على مستوى الدولة من قبل هيئة الهلال الأحمر الإماراتي.

وأشاد قائد عام شرطة عجمان بجهود الهلال الأحمر الإماراتي مشيراً إلى أن مبادرة «كسر الصيام» تعد تجسيداً لمبادئ التكافل الاجتماعي والعطاء وهي إحدى أهم المبادرات الرمضانية في الدولة، لافتاً إلى أن مشاركة شرطة عجمان في المبادرة تأتي في إطار الحرص على التواصل المجتمعي، وتنمية أواصر العلاقات بين الشرطة والمجتمع الخارجي، وتعزيز المساهمة والمشاركة لفعل الخير، وغرس روح التطوع والتعاون في نفوس منتسبي الشرطة.

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