مواقف المركبات العامة في دبي مجانية من 30 أبريل إلى 6 مايو 2022

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أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي أن مواقف المركبات العامة في دبي، فهي مجانية "باستثناء المواقف متعددة الطوابق" ابتداءً من 30 أبريل إلى 6 مايو 2022، على أن يستأنف العمل بالتعرفة في 7 مايو 2022.



وأعلنت الهيئة مواعيد العمل في جميع خدماتها خلال عطلة عيد الفطر المبارك، التي تشمل مراكز إسعاد المتعاملين، ومواقف المركبات الخاضعة للتعرفة، وحافلات المواصلات العامة، ومترو وترام دبي، ووسائل النقل البحري، ومراكز مزودي الخدمة (الفحص الفني للمركبات).



وستكون مراكز إسعاد المتعاملين مغلقة من السبت 30 أبريل إلى الأحد 8 مايو 2022 على أن يستأنف الدوام يوم الإثنين 9 أبريل 2022. وستعمل مراكز إسعاد المتعاملين الذكية في أم رمول وديرة والبرشاء والمنارة والمبنى الرئيس للهيئة كالمعتاد على مدار الساعة. وستكون مراكز مزودي الخدمة (الفحص الفني للمركبات) مغلقة من السبت 30 أبريل إلى 7 مايو 2022 على أن يستأنف الدوام الأحد 8 مايو 2022.

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