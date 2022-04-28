"طرق دبي" تعلن مواعيد تقديم خدماتها خلال عطلة عيد الفطر المبارك

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

تعلن هيئة الطرق والمواصلات في دبي عن مواعيد العمل في جميع خدماتها خلال عطلة عيد الفطر المبارك، التي تشمل مراكز إسعاد المتعاملين، ومواقف المركبات الخاضعة للتعرفة، وحافلات المواصلات العامة، ومترو وترام دبي، ووسائل النقل البحري، ومراكز مزودي الخدمة (الفحص الفني للمركبات).



وستكون مراكز إسعاد المتعاملين مغلقة من السبت 30 أبريل إلى الأحد 8 مايو 2022 على أن يستأنف الدوام يوم الإثنين 9 أبريل 2022. وستعمل مراكز إسعاد المتعاملين الذكية في أم رمول وديرة والبرشاء والمنارة والمبنى الرئيس للهيئة كالمعتاد على مدار الساعة. وستكون مراكز مزودي الخدمة (الفحص الفني للمركبات) مغلقة من السبت 30 أبريل إلى 7 مايو 2022 على أن يستأنف الدوام الأحد 8 مايو 2022.



محطات المترو الخطان الأحمر والأخضر: من الإثنين إلى الأربعاء 5:00 صباحاً - 1:00 صباح اليوم التالي. وترام دبي من الإثنين إلى الأربعاء 6:00 صباحاً - 1:00 صباح اليوم التالي.



وستكون مواعيد عمل حافلات المواصلات العامة (باص دبي)، خلال العطلة المذكورة: المحطات الرئيسة ومنها محطة سوق الذهب من 5:00 صباحاً إلى 12:29 صباح اليوم التالي، الغبيبة من 4:14 صباحا إلى 12:58 صباح اليوم التالي، المحطات الفرعية ومنها السطوة من 4:57 صباحا إلى 11:00 مساء، وسيعمل خط (C01) من السطوة على مدار الساعة. وستعمل محطة القصيص من 4:34 صباحا إلى 12:04 صباح اليوم التالي، محطة القوز الصناعية من 5:05 صباحا إلى 11:35 مساء، جبل علي من 4:58 صباحا إلى 11:17 مساء. وستتزامن مواعيد عمل الحافلات المغذية للمترو (الراشدية، مول الإمارات، ابن بطوطة، دبي مول/ برج خليفة، أبو هيل واتصالات) مع مواعيد عمل ورحلات المترو. الحافلات عبر المدن والحافلات التجارية: المحطات الفرعية ومنها الغبيبة 6:40 صباحاً إلى 10:20 مساء، ميدان الاتحاد 4:25 صباحا إلى 12:00 منتصف الليل، ديرة سيتي سنتر 6:40 صباحاً إلى 11:30 مساء، السبخة 6:30 صباحاً إلى 10:30 مساء، محطة مترو اتصالات من 6:00 صباحاً إلى 9:00 مساء، محطة مترو أبو هيل من 6:30 صباحاً إلى 10:35 مساء، محطة حتّا من 5:30 صباحاً إلى 9:30 مساء. المحطات الخارجية، ومنها محطة الجبيل في الشارقة من 5:30 صباحاً إلى 11:15 مساء ومحطة عجمان من 4:30 صباحاً إلى 11:00 مساء.



وستكون مواعيد عمل وسائل النقل البحري كالتالي: الباص المائي في محطات مرسى دبي مارينا مول - مارينا ووك (BM1) من 12:00 منتصف النهار إلى 11:45 مساء.، مارينا بروميناد – مارينا مول ومارينا تيراس – مارينا ووك من 2:00 بعد الظهر إلى 10:45 مساء، مارينا مول – مارينا بلوواترز (BM3) من 4:10 مساء إلى 11:45 مساء.



العبرات: سوق دبي القديم – بني ياس (CR3)، الفهيدي – السبخة (CR4)، الفهيدي – سوق ديرة القديم (CR5) وبني ياس – السيف (CR6) كلها تعمل من 10:00 صباحاً إلى 1:00 صباح اليوم التالي. سوق دبي القديم – الفهيدي – السيف (CR7) ودبي فيستفال سيتي – ميناء خور دبي (CR9) ورحلات سياحية من محطة شارع الشيخ زايد (TR6) من 4:00 مساء إلى 11:00 مساء والجدّاف – دبي فيستفال سيتي (BM2) من 8:00 صباحاً إلى 1:00 صباح اليوم التالي.



وسيكون عمل التاكسي المائي خلال هذه العطلة حسب الطلب والخدمة متوفرة من الساعة 3:00 بعد الظهر إلى 11:00 مساء، وعلى المتعاملين إجراء حجز مسبق.

وستكون مواعيد العمل في فيري دبي خلال عطلة عيد الفطر المبارك: محطة الغبيبة – قناة دبي المائية – مارينا مول (FR1) من 1:00 ظهراً و 6:00 مساء،، رحلات سياحية من السيف (FR3) الساعة 4:30 مساء ورحلات سياحية من مارينا مول (FR4) 11:00 صباحاً و4:30 مساء.

أما مواقف المركبات العامة في دبي، فهي مجانية (باستثناء المواقف متعددة الطوابق) ابتداء من 30 أبريل إلى 6 مايو 2022، على أن يستأنف العمل بالتعرفة في 7 مايو 2022.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز