جمارك دبي تعلن مواعيد عمل مراكزها خلال إجازة عيد الفطر

المصدر: دبي – البيان

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أعلنت جمارك دبي عن استمرار العمل ومواعيد الدوام في المراكز والمنافذ الجمركية التابعة لها، خلال إجازة عيد الفطر المبارك، وذلك لتخليص البضائع سواء للأفراد أو الشركات وفق مواعيد ملائمة للعملاء.

وأفادت جمارك دبي أن استمرار العمل في المراكز الجمركية خلال إجازة عيد الفطر يأتي في إطار رسالة الدائرة المرتبطة بتخليص البضائع انسجاماً مع رؤيتها وأهدافها الاستراتيجية المرتبطة بتقديم خدمات جمركية ذات قيمة مضافة ودعم أعمال الاقتصاد والتجارة باستمرار لتلبية احتياجات ومتطلبات العملاء بشكل عام.

وسوف يستمر العمل بمرفأ ديرة، ومركز جمارك خور دبي ومركز الحمرية وتفتيش ميناء راشد على مدار الساعة، كما يستمر العمل بمركز تفتيش جبل على وتيكوم على مدار الساعة وبالنسبة لمركز خدمة عملاء ميناء راشد وخدمة عملاء جبل علي سيتم إغلاقهما خلال إجازة العيد على أن يستأنف الدوام يوم الخميس الموافق 2022/05/05 من الساعة 7:30صباحاً الى الساعة 2:30 ويوم الجمعة الموافق 2022/05/06 من الساعة 7:30 الى الساعة 12 ظهراً.

أما على مستوى إدارة المراكز الجمركية البرية، سيعمل مركز جمارك حتا الحدودي على مدار الساعة طيلة أيام إجازة العيد وكذلك مركز جمارك مدينة دبي اللوجستية، كما ستعمل المراكز الجمركية الجوية في كل من قرية دبي للشحن والمنطقة الحرة بمطار دبي، أيام عيد الفطر المبارك على مدار الساعة.

أما أوقات العمل في إدارة البيانات الجمركية سيكون العمل فيها على مدار الساعة لتخليص المعاملات الجمركية للمتعاملين.

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