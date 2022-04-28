4 ملايين درهم من «دبي الإسلامي» دعماً للطلبة من أصحاب الهمم

المصدر: الشارقة - البيان

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توجهت الشيخة جميلة بنت محمد القاسمي رئيس مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية، بجزيل الشكر والتقدير إلى رئيس وأعضاء مجلس إدارة بنك دبي الإسلامي على اعتماد مبلغ 4 ملايين درهم مساهمة منه في سداد الرسوم الدراسية للطلبة من أصحاب الهمم الذين يستحقون أموال الزكاة وفق المصارف الشرعية.

وأوضحت أن اتفاقية التعاون والشراكة الاستراتيجية التي وقعتها المدينة مع بنك دبي الإسلامي في مارس الماضي تؤكد التزام البنك بمبادئ المسؤولية المجتمعية ومساندة المدينة الحريصة دائماً على ترسيخ أواصر التعاون وتنميتها مع المؤسسات والجهات المحلية والعربية والعالمية بهدف تقديم أرقى الخدمات ومواكبة أحدث المستجدات وتحسين جودة حياة أصحاب الهمم، مشيدة بالاستمرارية التي يشهدها دعم البنك للمدينة منذ العام 2011، ومثمنة التزامه تجاه الطلبة أصحاب الهمم والخدمات التعليمية التي تقدمها لهم، بما ينسجم مع أفضل الممارسات العالمية.

متوسط

وقالت: رغم أن متوسط تكلفة الرسوم الدراسية للطالب الواحد في المدينة خلال العام الدراسي يبلغ 30 ألف درهم، إلا أن التكلفة الفعلية تتراوح بين الـ20 ألف درهم و80 ألف درهم، حسب نوع الإعاقة والخدمات التي يحتاجها.

وأشارت رئيس مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية إلى أن 80% من إجمالي أصحاب الهمم يستفيدون من حملة الزكاة التي تنظمها سنوياً خلال الشهر الفضيل بهدف سداد الرسوم الدراسية للطلبة من أصحاب الهمم غير المقتدرين مادياً.

فخر

وعبرت عن فخر المدينة بالإنجازات الأكاديمية لطلابها، فقد خرجت 90 طالباً في المرحلة الثانوية، حصل 12 منهم على الشهادة الجامعية، ويواصل 23 منهم دراسته الجامعية، وسبق لها أن دمجت 568 طالباً من أصحاب الهمم في المدارس، وأسهمت في توظيف 395 شخصاً من أصحاب الهمم في المؤسسات الحكومية والخاصة، كما استفاد 7512 طفلاً من برنامج المسح والكشف المبكرين الذي ينظمه مركز التدخل المبكر التابع لها.

دعم

وأكدت أن هذا الدعم المتواصل الذي يعود إلى سنوات طويلة غدا فيها بنك دبي الإسلامي شريكاً أساسياً وداعماً رئيسياً للمدينة هو تطبيق عملي لمبدأ الاستدامة الذي يضمن للمجتمعات رخاءها وسعادتها. وختمت الشيخة جميلة بالقول: إن التعليم من المصارف الشرعية لزكاة المال، به يتحقق استقرار الأسرة وتوفير مصدر للرزق، ويعكس شعار حملة المدينة للزكاة «زكاتكم لتعليمنا» هذا التوجه الذي ينسجم مع مبادئها وأهدافها واهتمامها بحث أبناء المجتمع ومؤسساته على المساهمة في تعليم الأشخاص أصحاب الهمم وتمكينهم علمياً ومعرفياً.

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