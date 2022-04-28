98 مليون درهم من «دبي الإسلامي» لـ«دار البر» في 5 أعوام

المصدر: دبي - البيان

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كشفت جمعية دار البر عن أن بنك دبي الإسلامي تبوأ صدارة الداعمين والمانِحين للجمعية، خلال الأعوام الخمسة 2018- 2022، بقيمة إجمالية بلغت 98 مليون درهم، في ضوء إحصاءات وسجلات الجمعية، فيما استفاد من دعم البنك، خلال الفترة ذاتها، 23 ألفاً و588 مستفيداً.

دعم

وقدم بنك دبي الإسلامي دعماً جديداً وكبيراً لجمعية دار البر، خلال الأيام القليلة الماضية، بقيمة 16 مليون درهم، في سبيل تعزيز دور الجمعية الخيرية التنموية وجهودها في مُساعدة الفُقراء والمحتاجين، وتلبية احتياجاتهم، ودعم المشاريع الخيرية والمُبادرات الإنسانية النوعية والمُتواصلة، التي تتبناها وتُطلقها على مدار العام.

مبادرات

وقال الدكتور محمد سهيل المهيري، الرئيس التنفيذي والعُضو المُنتدب لـ«دار البر»: «إن «دبي الإسلامي» يُمثل أكبر داعم للمُبادرات المُجتمعية، والمشاريع الإنسانية، التي تُنفذها الجمعية، منذ 2018 حتى العام الحالي 2022، مؤكداً أن الجمعية والبنك تجمعهما شراكة استراتيجية وطنية مُمتدة طيلة الأعوام الماضية، في العمل الخيري والإنساني والمُجتمعي الوطني المُشترك، وهو ما أسفر عن تحقيق الكثير من الإنجازات والنجاحات النوعية، وتقديم العون والإغاثة للشرائح الاجتماعية المُحتاجة للدعم والمُساعدة، من الفقراء والمُحتاجين من المرضى وطلبة المدارس والجامعات والأسر المستورة والمُتعففة وأصحاب الهمم، وتنفيذ المشاريع التنموية المستدامة».

صندوق الفرج

قدم بنك دبي الإسلامي تبرعاً جديداً لصندوق الفرج التابع لوزارة الداخلية بقيمة 5 ملايين درهم ليستفيد منها النزلاء المعسرون بالمؤسسات العقابية والإصلاحية بالدولة، وذلك في مبادرة مجتمعية من البنك بشراكة مع صندوق الفرج تعزز جهود مساعدة المعسرين مالياً من النزلاء.

وقال خليل داوود بدران رئيس مجلس إدارة صندوق الفرج، إننا نقدر الدور المجتمعي والمساهمات المتواصلة من بنك دبي الإسلامي.

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