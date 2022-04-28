«سحر المواساة والتعاطف» ورشة لتعزيز جودة حياة الأسرة

المصدر: أبوظبي - وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

نظمت مؤسسة التنمية الأسرية ورشة تحت عنوان «سحر المواساة والتعاطف»، ضمن برنامج تعزيز جودة حياة الأسرة، والتي تتمثل محاورها في ماهية الجرح العاطفي والمواساة، واستراتيجيات المواساة والاعتذار الفاعل، بالإضافة إلى لغات الاعتذار الفاعل.

وتعرف «المواساة» بأنها القدرة الوجدانية التي تمكن الفرد من مشاركة الآخرين انفعالاتهم ومشاعرهم، وهي أيضاً قدرة معرفية تمكن المرء من تفهم الموقف بعيون الطرف الآخر، والتعبير عن مشاعر التعاطف والتفهم العاطفي إلى الآخرين لفظياً أو جسدياً، حيث يشجع التعاطف على التواصل وبناء الصلة الإنسانية الحقيقية.

وقالت أمل عزام الخبير الاجتماعي ومقدمة برنامج «تعزيز جودة حياة الأسرة» في مؤسسة التنمية الأسرية خلال الجلسات والورش التدريبية.. إن التعاطف الذاتي يأتي في مقدمة المهارات التي يجب أن يتحلى بها الفرد ويمارسها في حياته، وذلك من خلال مراقبة النفس في الأوقات التي يشعر بها الفرد بالتحدي أو الصراع العاطفي.

والحرص على تغيير الحديث الذاتي إذا كان فيه نوعٌ من السلبية التي تؤثر على نفسية الشخص، من خلال ملاحظة طريقة حديثه مع نفسه، وإعادة صياغة عباراته الذاتية الناقدة بطريقة أكثر إيجابية ودفئاً عاطفياً؛ ليكون قادراً على التركيز، بالإضافة إلى الحرص على الاهتمام بالنفس ورعايتها.

وتطرقت عزام إلى سبل وطرق المواساة الفاعلة، والتي تكون من خلال إبداء الاهتمام بالشخص الذي تعرض لأي حدثٍ مؤلم أو تظهر عليه ملامح الحزن، وقراءة مشاعر الآخرين من خلال تصرفاتهم أو تعابير الوجه وإشعارهم بذلك مع الحرص قدر الإمكان على تمييز المشاعر المؤلمة التي يشعر بها الشخص، والتركيز على تفهم واحترام مشاعر الآخرين وعدم إدانتها أو الاعتراض عليها، وأن يكون الفرد واضحاً ومباشراً من خلال العبارات أو الأفعال والاستماع التفاعلي وإبداء الاستعداد لتقديم الدعم والوقوف بجانب الطرف الآخر وفقاً لاحتياجاته.

وأضافت أن التعبير عن المواساة والتعاطف المناسب يكون بأقل الكلمات الممكنة والمشبعة بالحنان، فالمتألم أحوج ما يكون للعاطفة في هذه الأثناء، وكثرة الحديث ستقوده بطريقة حتمية إلى عالم الإدراك والمنطق وهو تجاوب غير مثمر.

برنامج تدريبي

أكدت أمل عزام أن «تعزيز جودة حياة الأسرة» يعد برنامجاً تدريبياً تفاعلياً تطبيقياً يعتمد على التعلم الاجتماعي العاطفي والتدريب بالمشاركة؛ لإكساب جميع أفراد الأسرة من سن 19 سنة فما فوق المهارات اللازمة وتطبيقها من خلال الأدوات المستخدمة منها «المحاكاة الاجتماعية، والنمذجة، ولعب الأدوار، والسيناريوهات، والأنشطة التطبيقية خلال الحياة اليومية، والتسجيلات الصوتية».

وتستمر فعاليات وورش برنامج «تعزيز جودة حياة الأسرة» طيلة العام؛ انطلاقاً من حرص مؤسسة التنمية الأسرية على تعزيز جودة ترابط العلاقات الإيجابية على مستوى الأسرة؛ لبناء مجتمع متوازن ينعم أفراده بالسعادة، وتحسين نمط حياة الفرد الاجتماعي، بالإضافة إلى تحفيز كافة أفراد الأسرة والمجتمع على تبني قيم التفكير الإيجابية وقيم السعادة كأسلوب حياة.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز