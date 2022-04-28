سعوديون: «المليار وجبة» رسّخت ريادة الإمارات في العمل الإنساني

المصدر: الرياض - البيان

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حظيت حملة «المليار وجبة» التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي «رعاه الله»، بإشادات واسعة في الأوساط السعودية التي أعربت عن إعجابها وانبهارها الكبيرين من الزخم الذي صنعته المبادرة الرائدة ووصولها إلى المحتاجين في أربع من قارات العالم وخلال أيام قلائل.

وأكّد الدكتور عبدالله المغلوث، رجل الأعمال ، عضو جمعية الاقتصاد السعودية، أنّ الحملة رسخّت مكانة دولة الإمارات في مجال العمل الإنساني وجعلتها عنواناً للخير والعطاء، وعزّزت دور المساهمة المجتمعية المستدامة في تقديم الدعم والأمن الغذائي للفئات الأكثر احتياجاً، مشيراً إلى أنّ الكرم والبذل والعطاء صفات راسخة في مجتمع الإمارات.

وأضاف المغلوث، أنّ مؤسسة «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية» التي نظمت هذه الحملة الأكبر من نوعها على مستوى المنطقة، أثبتت ورسّخت ريادتها العالمية من خلال ما قامت به من عمل جبّار على ساحة الإغاثة في مواجهة المتطلبات الإنسانية حول العالم.

ترسيخ عطاء

بدوره، شدّد رئيس جمعية الأماجد الخيرية، الدكتور عمر بن سالم الزمزمي، على أنّ حملة «المليار وجبة»، تجسّد الخير المتأصل في مجتمع دولة الإمارات والعطاء الذي يتجذّر يوماً بعد آخر والذي أرسى دعائمه الوالد المؤسّس المغفور له الشيخ زيد بن سلطان آل نهيان طيّب الله ثراه وسارت على نهجه القيادة الرشيدة متمثلة بصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي «رعاه الله»، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وأصحاب السمو حكام الإمارات.

وأوضح الزمزمي، أنّ دولة الإمارات أكّدت أن استدامة مساعداتها الإنسانية استراتيجية راسخة تخضع للتطوير المستمر، وفق الأفكار الرائدة والتجارب الاستثنائية التي يتم تجسيدها عطاء إنساني على أرض الواقع، عبر المؤسسات الرائدة وعلى رأسها مؤسسة «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية» التي نجحت في تنظيم حملة «المليار وجبة»، وغيرها من المؤسسات الإنسانية الخيرية.

وأشار الزمزمي إلى أنّ دولة الإمارات ماضية قدماً في ترسيخ العطاء الإنساني عبر مبادرات قادمة في المستقبل القريب، في تأكيد أنّ ما تقدمه دولة الإمارات ماضٍ في تحقيق غاياته النبيلة، انطلاقاً من التزام أخلاقي وإنساني بهذه المسؤولية والغايات الإنسانية السامية.

قيم وإنجازات

من جهتها، أكّدت المفكرة والباحثة التنموية د. جيهان بنت خليفة الفريان، أنّ نجاح مبادرة «المليار وجبة» في أهدافها وفي أقل من شهر من تدشينها يؤكد أنّ قيم الخير والعطاء والإنسانية تميّز دولة الإمارات في مختلف المحافل الدولية، بفضل إنجازاتها الكبيرة والمستمرة على الصعيد الإنساني، مشيرة إلى أنّ دولة الإمارات تحتل مكان الصدارة العالمية كأكبر المانحين للمساعدات الإنسانية.

وأضافت الفريان، أنّ الاستراتيجية التي اتبعتها مؤسسة «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية» التي نظمت حملة «المليار وجبة» والتي قامت على التنسيق مع مؤسسات دولية وإقليمية ومحلية تعمل في ذات المجال مثل برنامج الأغذية العالمي، وشبكة بنوك الطعام الإقليمية، وبنك الإمارات للطعام، والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وجمعيات العمل الخيري والإنساني والاجتماعي في الدول التي تشملها المبادرة، كان له دور كبير ومؤثّر في نجاح الحملة وتحقيق أهدافها قبل الموعد المحدد لها.

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