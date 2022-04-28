الإمارات ستبقى في قلب العمل الخيري والإنساني

المصدر: دبي - نورا الأمير

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ثمن أعضاء في المجلس الوطني الاتحادي جهود صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ودعمه لإنجاح حملة المليار وجبة، مؤكدين أن الإمارات ستبقى دوماً في قلب العمل الخيري والإنساني ويفزع أبنائها الذين تعلموا في مدرسة الشيخ زايد، طيب الله ثراه، لمد يد العون والمساعدة لكل محتاج في العالم.

وقال ضرار بالهول الفلاسي المدير التنفيذي لمؤسسة وطني الإمارات عضو المجلس الوطني الاتحادي، إن ما نراه اليوم من مبادرات لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ومنها ‏حملة المليار وجبة ‏صورة من صور التكافل والتعاضد ‏والرحمة الإنسانية التي تميزت بها مبادرات سموه، وهي تشمل جميع مناحي الحياة وتضع الإنسان .

ضمن أي مبادرة إنسانية وتحقق في ذات الأمر النتائج المرجوة بجهود شخصية من سموه، إذ نراه اليوم يكمل تلك المبادرة بـ 400 مليون وجبة بعد أن أنجزت تلك الحملة 600 مليون وجبة برقم ووقت قياسي ليكمل عبرها المليار وجبة.

وأضاف: ‏الأمر الآخر والذي نراه جلياً تكاتف مجتمعي ومؤسسي كما شاهدنا من تغريدة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وتعليقه ‫بأن‬ ما تم جمعه هو نتاج جهد مؤسساتي ورجال أعمال وأفراد من المجتمع تلك الملحمة التي تؤكد تماسك وترابط المجتمع الإماراتي ومساهمتها الفعالة في كل ما تتطلع إليه رؤية القيادة الحكيمة.‬‬

‏دعم

وقال أسامة الشعفار إن موقف صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم لم يكن مفاجئاً لأحد عندما أعلن عن دعمه الشخصي لحملة المليار وجبة بـ400 مليون وجبة لاستكمال العدد المطلوب، فدوماً تكون قيادتنا سياقة للخير وتعطي الدروس للآخرين عن العطاء.

وأضاف أن نهج العطاء غرسه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وسارت على هديه وعززته القيادة الرشيدة، ولم تكتفِ بذلك بل جعلت منه سلوكاً يومياً لكافة أبناء الإمارات.

من جانبها عبرت سارة فلكناز عن فخرها بجهود صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في نجاح حملة «المليار وجبة» حملة الإطعام الأكبر عالمياً، والتي عملت على مكافحة الجوع وسوء التغذية في 50 دولة حول العالم تحت شعار «ما آمن بي من بات شبعان وجاره جائع».

وقالت إن دعم سموه الشخصي للحملة بـ 400 مليون وجبة لاستكمال حملة المليار وجبة يعيد التأكيد على أن سموه هو رجل الخير الاستثنائي وصاحب الأيادي البيضاء الذي يحقق من خلال مبادراته الإنسانية الرائدة والمتنوعة والمتواصلة الطمأنينة والأمان ويضع البسمة على وجوه الكثير من شعوب العالم المحتاجين ليد حنون تسهم في التخفيف عنهم وتزيل عنهم الألم والجوع والعطش.

وأكدت ناعمة المنصوري أن حملة المليار وجبة جسدت أسمى القيم الإنسانية النبيلة المتأصلة في مجتمع الإمارات والتي أرسى دعائمها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وسارت على نهجه الراسخ قيادتنا الرشيدة حتى باتت الإمارات منارة عالمية للخير.

وقالت ناعمة الشرهان إن قادة الإمارات يمشون على نهج القائد المؤسس الشيخ زايد طيب الله ثراه في العطاء والتسامح ومد يد العون للمحتاجين حول العالم ، مشيرة إلى أن مبادرة المليون وجبة عززت مكانة الإمارات عالمياً في عمل الخير.

دعم

قالت ناعمة المنصوري بمناسبة اختتام حملة المليار وجبة إن دعم القيادة الرشيدة لمثل هذه الحملات الإنسانية يعكس بشكل جلي المبادئ المتجذرة في نفوس شعب الإمارات الذي جبل على العطاء الإنساني السخي والخير ومد يد العون والمساعدة للجميع دون النظر إلى لون أو دين أو عرق. وأشارت إلى أن دعم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، للحملة بـ400 مليون وجبة يؤكد أن الخير والعطاء بات أسلوب حياة وثقافة إماراتية واضحة تعكس التكاتف والتلاحم المجتمعي في إنجاح المبادرات الإنسانية والإغاثية لخدمة الإنسانية جمعاء.

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