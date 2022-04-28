سياسيون بحرينيون: فكر محمد بن راشد هادٍ في ترسيخ العطاء الإنساني

المصدر: المنامة - إبراهيم النهام

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قالت فعاليات سياسية وبرلمانية بحرينية، إنّ مبادرة «المليار وجبة» ستشجع الكثير من المؤسسات حول العالم على الانضمام للحملة والمساهمة فيها، مشيرة إلى أنّ فكر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أصبح هادياً ومرشداً لكل المفكرين والجامعات والشعوب في ضرورة ترسيخ العطاء الإنساني ليكون بوصلة ومساراً للحياة الجديدة.

وأكد عضو مجلس النواب البحريني، إبراهيم خالد النفيعي، أن مبادرة «المليار وجبة» قيم الخير والعطاء الإنساني الضاربة في عمق مجتمع الإمارات والمبادئ إنسانه الرفيعة والتي يعرفها عنه كل العالم، مضيفاً: «الإمارات تعبر بكل ما تفعله عن القيم الإنسانية التي تنادي بها جميع الدول المتحضرة».

وأوضح النفيعي في تصريحات لـ«البيان»، إلى أن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، يحمل على عاتقه مهمة نجدة البشرية وإغاثتها وتعزيز تضامنها والوقوف إلى جانب المحتاجين في كل بقاع العالم بعطاء وخير لا ينضب ولا يتوقّف، لافتاً إلى أنّ دولة الإمارات تصدّر وعبر مبادراتها الإنسانية الرائدة، قصص الإلهام للمنطقة والعالم.

فكر

بدوره، قال عضو مجلس النواب، خالد صالح بو عنق، إنّ حملة مبادرة «المليار وجبة» حققت كل الأهداف الإنسانية العظيمة التي أطلقت من أجلها وأكثر، مشيراً إلى أنّ فكر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بات هادياً لكل المفكرين والجامعات وكل الشعوب، بتشكيل الفكر الإنساني الجديد من الأساس ليكون بوصلة مسار للحياة الجديدة.

وأضاف بو عنق: «النظر للفئات الأكثر احتياجاً في دول العالم، دون النظر للعرق، أو الجنس أو اللون، أو الانتماء الديني، والمشاركة الفعالة في القضاء على الجوع، وسوء التغذية، والأمراض التي تتولد منها، بتوفير الأمن الغذائي بأكثر من خمسين دولة، هو ما تفعله دولة الإمارات اليوم بكل وفاء وإخلاص، ونحن في مملكة البحرين ننظر لذلك بتقدير واحترام كبيرين».

نهج متأصل

من جهته، أكّد الكاتب والمحلل السياسي، سعد راشد، أنّ المبادرات الإنسانية والتطوعية لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تسهم في تحقيق التكافل الاجتماعي والتي أوصى بها الدين الإسلامي الحنيف، لاسيّما في شهر رمضان المبارك.

مشيراً إلى أنّ امتداد إسهامات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لتشمل استكمال مبادرة المليار وجبة، تأتي تأكيداً على حرصه المباشر على تعزيز القيم الإنسانية في المنطقة والعالم أجمع. وأوضح راشد، أنّ الحرص على تعزيز القيم الإنسانية ودعمها والتأكيد على أهمية التطوّع والعمل الخيري في كل بقاع العالم، نهج متأصل في دولة الإمارات جعلها رائدة العمل الإنساني والخيري عالمياً.

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