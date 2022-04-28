حمدان بن محمد: دبي ستبقى الخيار الأمثل لأصحاب الطموحات الكبيرة

المصدر: (دبي ــ البيان)

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اعتمد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، إطلاق «صندوق التمويل الجريء للمشاريع» برأس مال يصل إلى نحو 370 مليون درهم بهدف تعزيز النمو الاقتصادي لإمارة دبي وترسيخ موقعها مركزاً عالمياً للتكنولوجيا المالية «الفينتك» والابتكار في رأس المال الاستثماري، وذلك اعتباراً من يونيو 2022.

جاء ذلك خلال ترؤس سموه اجتماع المجلس التنفيذي أمس في مجلس أم سقيم، وقال سموه: «نحن نمتلك المقومات ونوفّر الفرص.. ودبي ستبقى دائماً الخيار الأمثل لانطلاق أصحاب الطموحات الكبيرة والأفكار الخلاقة».

وأضاف سموه: «دبي مدينة رواد الأعمال والمستثمرين الجريئين... فبفضل تكامل الأدوار بين القطاعين الحكومي والخاص تم تطوير بيئة أعمال نموذجية بأطر تنظيمية وبنية تشريعية مرنة توازياً مع توفير الأدوات التمويلية المختلفة، لتصبح بذلك دبي المدينة الأكثر ملاءمة للاستثمار».

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