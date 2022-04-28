تكريم موظفي حكومة دبي في مسابقة الموظف الحافظ

المصدر: دبي - البيان

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كرمت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي موظفي حكومة دبي في مسابقة الموظف الحافظ، فيما شهدت مبادرة (مسابقة الموظف الحافظ) التي أطلقتها إدارة مراكز مكتوم لتحفيظ القرآن الكريم التابعة للدائرة، ضمن فعاليات رمضان دبي، مشاركة واسعة من قبل موظفي دوائر حكومية عدة في حكومة دبي ومنافسات قوية بين المشاركين من كلا الجنسين.

وكانت إدارة المراكز قد أعلنت عن إطلاق المسابقة عقب الإعلان عن فتح باب التسجيل فيها يوم السابع والعشرين من شعبان الماضي واستمرت حتى السابع من شهر رمضان المبارك، ثم حلَّت التصفيات النهائية للمسابقة في اليوم الثاني عشر من الشهر الكريم واستمرت لثلاثة أيام، وتحت إشراف لجنة اختصاصية شكلتها عن طريق لجنة تحكيم متخصصة من أصحاب الفضيلة في إدارة مراكز مكتوم لتحفيظ القرآن الكريم ذوي الخبرة والدراية في هذا المجال لإدارة وتحكيم المسابقة.

تحفيز

وقد توجه مدير عام دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري حمد بن الشيخ أحمد الشيباني بالشكر إلى جميع الدوائر الحكومية المشاركة، مؤكداً أن هذه المسابقة في نسختها الأولى ما هي إلا بداية لنسخ أخرى ستستمر بإذن الله تعالى سنوياً كي تغدو مسابقة تحفيزية رئيسية رمضانية كل عام تحت الشعار ذاته (الموظف الحافظ) لموظفي حكومة دبي وبإشراف إدارة مراكز مكتوم لتحفيظ القرآن الكريم التابعة لدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري، مثمناً المجهود الكبير الذي بذله المشاركون والمنظمون والمقيِّمون أهل الفضيلة والاختصاص.

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