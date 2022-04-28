تعاون بين «الاتحادية للموارد البشرية» و«حكومة 01»

المصدر: دبي - وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

وقّعت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية مذكرة تفاهم مع شركة حكومة 01 المتخصصة في تقنيات القطاع الحكومي، ومن بينها منصة حكومة 01 أول منصة عربية للابتكار الحكومي.

وقع المذكرة عن الهيئة، خلال حفل افتراضي، ليلى عبيد السويدي، مدير عام الهيئة بالإنابة، وعن «حكومة 01» رئيسها التنفيذي إبراهيم البدوي.

وأكدت ليلى السويدي، بهذه المناسبة، أن توقيع المذكرة يخدم الأهداف الاستراتيجية للهيئة، المتمثلة في تنمية وتطوير رأس المال البشري في الحكومة الاتحادية، وتعزيز مهارات الموظفين وخبراتهم، والارتقاء بمعارفهم، وذلك من خلال إتاحة الفرصة أمامهم للاستفادة من البرامج والمواد والأدوات التعليمية المتنوعة التي توفرها منصة حكومة 01، التي ستسهم في تطوير قدراتهم، وتمكنهم من مواكبة متطلبات سوق العمل العالمية سريعة التغير.

وأشارت إلى أن الهيئة ستركز من خلال تعاونها مع حكومة 01 على تعزيز كفاءة موظفي الوزارات والجهات الاتحادية، وترسيخ ثقافتي الابتكار والمعرفة لديهم، مبينة أنه وبموجب المذكرة سيتم توفير مئة ألف رخصة استخدام مجانية في منصة «حكومة 01» لموظفي الحكومة الاتحادية ضمن الباقة الأساسية المدفوعة في المنصة، وهو الأمر الذي سيتيح للموظفين الاستفادة بشكل أكبر من المحتوى التعليمي الثري والضخم الذي توفره منصة حكومة 01 في العديد من المجالات.

ولفتت إلى أن الشراكة مع حكومة 01 تتضمن أيضاً تنظيم وإدارة مختبرات الابتكار في الهيئة باستخدام أفضل الممارسات والتكنولوجيات المستخدمة في الجلسات الافتراضية، ومنها منصة «كوديسك» CoDesk المطورة من حكومة 01، وتوفير المحتوى حول الممارسات المبتكرة في مختلف المجالات من منصة حكومة 01 لمنشورات الهيئة ومقالاتها العلمية.

جهود

من جانبه، أشاد إبراهيم البدوي بجهود الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية ودورها الريادي في توفير أحدث سبل ومصادر التعلم المستمر لموظفي الحكومة الاتحادية، مشدداً على أهمية هذه الشراكة في تعزيز قدرات موظفي الوزارات والجهات الاتحادية على الصعيدين المهني والشخصي فيما يتعلق بتمكين مهارات المستقبل، وتسريع خطط الابتكار، والتحول الرقمي والتميز المؤسسي.

وذكر أن منصة حكومة 01 تحتوي على مرصد دولي رقمي للممارسات الحكومية الرائدة، وأبرز توجهات الثورة الصناعية الرابعة يضم أكثر من 3,000 ممارسة وتوجه، ويتم تحديثه بشكل يومي، وتوفر كذلك مختبراً افتراضياً يمكن للوزارات والجهات استخدامه في إجراء جلسات العصف الذهني، ومختبرات الابتكار والأنشطة ذات الصلة، وتضم المنصة كذلك مجموعة ثرية من أدوات ومرجعيات الابتكار الحكومي.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز