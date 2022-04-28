دعم محمد بن راشد لـ«المليار وجبة» يرسّخ استدامة العطاء

المصدر: دبي - البيان

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أكد مسؤولون أن دعم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الشخصي لحملة «المليار وجبة» بـ400 مليون وجبة لاستكمال الحملة، يرسخ استدامة العطاء، مشيرين إلى أن سموه رائد في المبادرات الخيرية والإنسانية، وأن فعل الخير أصبح نهج وهوية الإمارات، التي امتد عطاؤها ليشمل المحتاجين في كل مكان.

قيم

وأكدت القيادة العامة لشرطة دبي أن تبرع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الشخصي، ليختم بذلك الحملة الإنسانية «المليار وجبة»، هو ترسيخ لمكانة دبي والإمارات كمركز عالمي للمبادرات الإنسانية، وتكريس لقيم المجتمع الإماراتي الذي سارعت فئاته، مؤسسات وشركات ورجال أعمال وأفراد، للتبرع والمساهمة في تحقيق أهداف المبادرة، بتوفير المليار وجبة للفقراء والجوعى في 50 دولة خلال شهر رمضان المبارك.

وأكد معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، أن نجاح الحملة الإنسانية التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، يؤكد روح التلاحم والتعاضد التي تسود المجتمع الإماراتي بمختلف الجنسيات والثقافات المتعددة فيه.

خاصة وأن الحملة جاءت لتغيث شعوباً في أشد الأوقات تأزماً في العالم، نتيجة للتداعيات التي ألقت بظلالها على الاقتصاد العالمي والظروف التي فرضها تفشي جائحة «كورونا»، وفقد الآلاف لوظائفهم وعجزهم عن سد احتياجات أسرهم الأساسية، كما أن الحملة تدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة التي وضعتها الأمم المتحدة لعام 2030 ومن ضمنها هدف القضاء على الجوع في العالم.

وقال: كل عام تُدهش الإمارات بعطائها وكرمها العالم، ليتسابق اليوم شعب الإمارات وكل فاعل خير ليكونوا جزءاً من هذه الحملة الإنسانية العظيمة، وفي هذا الشهر الفضيل التي يمتد أثرها كل عام لملايين الفقراء والمحتاجين في كافة أنحاء العالم في مختلف الأوقات والأزمات، وهذه المبادرة الإنسانية الداعية للعطاء والمشاركة، تعزز قيم التراحم والتكافل ضمن عمل إنساني يحض عليه ديننا الحنيف وهو «إطعام الطعام».

نهج

وأكد معالي مطر الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات في دبي، أن مبادرة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بدعم حملة المليار وجبة، بـ 400 مليون وجبة، لاستكمال الرقم المستهدف من المبادرة، هي استمرار لنهج سموه في قيادة العمل الخيري والإنساني.

ومد يد العون للمحتاجـين في مختلف دول العالم، وتعزيز لمسيرة العطاء لدولة الإمارات العربية المتحدة، التي أرسى قواعدها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، حيث أصبح فعل الخير نهجاً وهوية دولة الإمارات، التي امتد عطاؤها ليشمل المحتاجين في كل مكان.

وأضاف: فخورون في هيئة الطرق والمواصلات، بالمشاركة في دعم المبادرات الإنسانية التي يطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وذلك من خلال تخصيص ريع أربعة أرقام مميزة، لدعم مبادرة المليار وجبة، حيث بلغت حصيلة بيع الأرقام الأربعة خلال مزاد أنبل رقم، قرابة 47 مليون درهم، مشيراً إلى أن مشاركة الهيئة في دعم المبادرة يأتي في إطار المسؤولية المجتمعية للهيئة.

نجاح

وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: «نبارك لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، اختتام مبادرة«المليار وجبة» بنجاح، وهي مبادرة رائدة تؤكد أن العمل الخيري والإنساني من الركائز الأساسية التي تقوم عليها دولة الإمارات سيراً على خطى الآباء المؤسسين طيب الله ثراهم، وبدعم ورعاية قيادتنا الرشيدة حفظهم الله.

وتعكس هذه المبادرة الرائدة على مستوى العالم، النهج الريادي لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، كقائد استثنائي صاحب مبادرات خيرية وإنسانية رائدة وأيادي بيضاء تمتد بالعون للمحتاجين والمحرومين وترفع المعاناة عن الفقراء في جميع أنحاء العالم دون تفرقة. كما أن دعم سموه الشخصي للحملة بـ 400 مليون وجبة يؤكد القلب الواسع والإحساس المرهف لسموه الذي يحرص على ترسيخ قيم الخير والعطاء والتعاضد والتلاحم بين جميع أفراد المجتمع ويشجعهم على المشاركة في الأعمال الخيرية والإنسانية لرسم البهجة على وجوه ملايين المحرومين حول العالم.

وفي شهر رمضان المبارك، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذه المبادرة في ميزان حسنات سموه وأن يديم عليه الصحة والعافية وعلى دولة الإمارات الخير والسلام لتظل منارة للإنسانية وواحة للعمل الخيري والإنساني».

وأضاف الطاير: «نفتخر بمشاركة هيئة كهرباء ومياه دبي في هذه الحملة الأكبر من نوعها في المنطقة والعالم، والتي تدعم جهود تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة لعام 2030، ومن ضمنها القضاء على الجوع في العالم».

بصمة عالمية

وقال داوود الهاجري مدير عام بلدية دبي: إن الأيادي البيضاء لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصلت إلى مختلف بقاع الأرض وبات نهج سموه الإنساني بصمة عالمية في العطاء ودعم المحتاجين أينما كانوا.

وأضاف: يعكس دعم سموه الشخصي للمبادرة بـ400 مليون وجبة لاستكمال حملة المليار وجبة، وإطعام الطعام في هذا الشهر الفضيل، رؤية سموه الإنسانية التي تعزز العمل الخيري في الإمارات واستدامة العطاء الذي بات صفة تتميز بها الدولة عالمياً، وتدعم الإنسانية من أجل حياة كريمة ومستقبل أفضل للإنسان، وترسيخ معاني العطاء والخير والإلهام والتضامن مع المجتمعات المحتاجة ما يعكس القيم الحقيقية لأبناء الإمارات في إعانة المحتاجين.

سعادة البشرية

وأكد الفريق خبير راشد ثاني المطروشي المدير العام للإدارة العامة للدفاع المدني بدبي، أن نجاح حملة (المليار وجبة) يأتي امتداداً لمبادرات سقيا الإمارات، ودبي العطاء ومجموعة من المبادرات الأخرى في مجال العمل الإنساني والتنموي والمجتمعي، والداعمة والمهتمة بخدمة الإنسانية وتحقيق السعادة للبشرية في مختلف المجالات وعلى كافة الصعدة.

وأوضح أن مبادرة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، امتدت من الإمارات لتصل إلى من هم بحاجة إلى الغذاء في مختلف أنحاء العالم، لتحقق أهدافها بدعم سموه اللامحدود وبمشاركة جميع شرائح المجتمع بأفراده ومؤسساته وشركات القطاع الخاص واستجابتهم السريعة للمساهمة في إنجاح المبادرة.

مؤكداً أن قيادة دولة الإمارات الحكيمة جسدت قيم العطاء في أنبل المبادرات الإنسانية خلال شهر رمضان المبارك، ورسخت مكانة دولة الإمارات عاصمة عالمية للعمل الخيري والإنساني.

نموذج

بدوره، أكد هاشم القيواني مدير إدارة الخبرة وتسوية المنازعات في ديوان صاحب السمو حاكم دبي، أن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، يضرب بدعمه حملة المليار وجبة بـ 400 مليون وجبة لاستكمال «المليار وجبة»، نموذجاً للقدوة الحسنة والمثال الأبهى للمضي في طريق العطاء الإنساني.

وقال القيواني: إن القيادة الرشيدة في دولة الإمارات جعلت العمل الخيري أحد مرتكزات الحراك التنموي المستدام الذي تسعى إلى تحقيقه خلال الخمسين عاماً المقبلة، مشيراً إلى أن أيادي الإمارات البيضاء تمتد إلى شتى أنحاء العالم ما يجعلها في قلب العمل الخيري والإنساني وعنواناً عريضاً للعطاء ومساعدة المحتاجين.

مبادرات

قال معالي مطر الطاير: «الريادة» عند صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، تجاوزت الأبعـاد التنموية والحضارية، لتشمل الجوانب الإنسانية والخيرية، حيث عودنا سموه على إطلاق المبادرات الإنسانية والاجتماعية النوعية لخدمة البشرية في مختلف دول العالم، فحملة المليار وجبة هي امتداد لحملات سابقة بدأت بـ 10 ملايين وجبة، ثم ارتفعت إلى 100 مليون وجبة، وقبلها إطلاق سموه مؤسسة بنك الإمارات للطعام، ومبادرة (دبي العطاء) التي ساهمت في نشر التعليم في البلدان الفقيرة، وحملة (نور دبي) التي أعادت الأمل للأشخاص المحرومين من نعمة البصر، ومبادرة (كسوة مليون طفل محروم حول العالم)، وحملة (سقيا الإمارات)، ومبادرة (أمة تقرأ).

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