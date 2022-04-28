عمران شرف: نأمل بتعاون أكبر مع منظمة البحوث الفضائية الهندية

المصدر: دبي - فاتن صبح

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أثنى المهندس عمران شرف مدير مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ (مسبار الأمل)، على منظمة البحوث الفضائية الهندية «إيسرو» آملاً بحصول تعاون أكبر مع المنظمة في المستقبل.

فرصة

وقال خلال مقابلة نشرها موقع القناة الإخبارية «وي أون»: إننا من أشد المعجبين بالمنظمة وقد عملنا معاً على إطلاق القمر الصناعي نايف واحد من مركز محمد بن راشد للفضاء. ومع أننا لم نحظ بفرصة التعاون في مشروع بعثة الإمارات لاستكشاف المريخ إلا أننا منفتحون دوماً على الأفكار ومحطات التعاون الدولية الجديدة.

وقد تم تصميم مسبار الأمل للدوران في مدار المريخ ودراسة الديناميات الخاصة بغلاف المريخ على الصعيد العالمي وفي أطر زمنية نهارية وموسمية.

وعن أهمية المهمة للإمارات قال شرف إنها تسطر بداية رحلة الخمسين عاماً المقبلة للدولة وتشكل جزءاً من مساعٍ متكاملة طويلة الأمد لخلق فرص اقتصادية حول مجالات علوم الفضاء والأبحاث والاستكشاف.

وتابع: تقود المهمة كذلك بوصلة الابتكار في الإمارات وتبني قدرات تعليمية وتتيح فرصاً جديدة لشباب الأمة، كما أنها تمثل رؤية مستقبلية للإمارات والعالم العربي.

وفيما يتعلق بالتعاون مع وكالة ناسا أشار شرف إلى أن الاتفاق على التعاون وتبادل المعلومات مع مهمة «مافن» الأميركية يفتح الأبواب ويكمل مهمة جمع البيانات ويجيب على أسئلة طرحها مجموعة تحليل برنامج استكشاف المريخ.

وتطرق شرف كذلك إلى الملاحظات التي تمكن المسبار من رصدها مع بداية الرحلة وأعطت تفاصيل غير مسبوقة وأدى ذلك إلى زيادة التركيز على الشفق القطبي المحيط بالجانب الليلي للمريخ، كما أسفرت عن جمع ملاحظات جديدة تتعلق بتركيز غير اعتيادي للأكسجين أحادي أكسيد الكربون الذي يقود خطاً جديداً من البحث.

وقال: «لقد تخطت بعثة الإمارات لاستكشاف المريخ التوقعات فيما يتعلق بالملاحظات والاكتشافات الجديدة التي تمكنا من تحقيقها كما أنها تعد بالمزيد من خطوات المضي قدماً وهو أمر مشوق للغاية».

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