مسجد ومركز الفاروق ينظم إفطاراً رمضانياً للقناصل

المصدر: (دبي - البيان)

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نظم مسجد ومركز الفاروق عمر بن الخطاب، رضي الله عنه، مأدبة إفطار لعدد من القناصل المعتمدين في الدولة.

ويأتي هذا الإفطار، ضمن سلسلة الفعاليات التي يقيمها المسجد خلال شهر رمضان الفضيل، بغية تسليط الضوء على التراث العربي الإسلامي للإمارات، المتجذّر في السلام والتسامح والعيش المشترك، من خلال الحوار بين الأديان.

وقال عبد السلام المرزوقي، المدير العام لمسجد ومركز الفاروق.. إن إفطار الجاليات، الذي يقيمه المسجد كل عام، يمثل شكلاً من أشكال التواصل الحضاري، ويظهر سماحة الدين الإسلامي، وما يدعو إليه من أخلاق كريمة، مشيراً إلى أن مسجد ومركز الفاروق، يُقيم على امتداد الشهر الفضيل، خيمةً مكيّفة في حرم المسجد، لتقديم أكثر من 1500 وجبة إفطار يومياً.

ولفت إلى المسجد من أجمل المساجد التي شيدت في الدولة، وأبرز الصروح المعمارية في إمارة دبي، كما يتميز المسجد بنشاطه الحضاري والثقافي الكبير، باعتباره من المعالم البارزة في الدولة.

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