هزاع بن زايد: حملة «المليار وجبة» تجسد عطاء الإمارات

المصدر: دبي- البيان

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أكد سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، أن حملة المليار وجبة، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تجسيد رائع لقيم التكافل والخير والعطاء في الإمارات، مهنئاً سموه جميع الخيّرين ممن ساهموا في هذه الحملة.

وقال سموه في تدوينة عبر«تويتر»: «النجاح الاستثنائي الذي حققته حملة المليار وجبة، التي أطلقها الشيخ محمد بن راشد، تجسيد رائع لقيم التكافل والخير والعطاء في دولة الإمارات، فأجمل التبريكات لجميع الخيّرين ممن ساهموا في هذه الحملة، حتى أوصلوها إلى تحقيق أهدافها في إطعام مليار شخص حول العالم».

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