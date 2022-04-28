5 آلاف جولة تفتيشية على أسواق دبا الحصن خلال 3 أشهر

المصدر: دبا الحصن – عائشة الكعبي

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كشف طالب عبد الله اليحيائي مدير بلدية مدينة دبا الحصن، عن أن إدارات وأقسام البلدية، نفذت أكثر من 5 آلاف جولة تفتيشية خلال الـ 3 أشهر الأولى من العام الجاري، على مختلف المحلات والمراكز التجارية والأسواق والمطاعم والمنشآت العاملة في المدينة.

وذلك ضمن حرصها على إلزام جميع المنشآت بالإجراءات والقوانين والتعليمات الصحية والبيئية، والمحافظة على صحة السكان من مواطنين ومقيمين وزوار، والتأكد من سلامتهم.وقال: إن قسم رقابة الأغذية قام بـ 934 جولة تفتيشية على كافة المنشآت العاملة بالقطاع الغذائي، بكافة أصنافها وأنواعها المختلفة، للحفاظ على صحة وسلامة الجمهور.

حيث تم تحرير 62 مخالفة للمطاعم والمحلات غير المطبقة للقوانين والإجراءات الصحية المعمول بها، وتوجيه 140 إنذاراً للمنشآت غير الملتزمة، بالإضافة إلى إصدار 4 رخص جديدة خلال الربع الأول من عام 2022. وأشار أن قسم الرقابة الصحية، نفذ 448 جولة تفتيشية على مختلف المنشآت العاملة في المدينة، أسفرت عن إصدار 14 إنذاراً للمنشآت غير الملتزمة بالاشتراطات الصحية، حفاظاً على صحة السكان، والتأكد من سلامتهم.

خدمات بيطرية

وأوضح أن قسم الخدمات البيطرية، نفذ 2063 جولة تفتيشية، تم خلالها توجيه 16 إنذاراً للمنشآت ذات العلاقة بعمل القسم، مثل الملاحم وأسواق الدواجن والأسماك، كما تم تحرير 2 مخالفة، خلال الثلاثة شهور الأولى، وذلك لضمان عمل هذه المنشآت، ضمن الاشتراطات والتعليمات المطلوبة.

وأما بخصوص تمليح الأسماك، أوضح أن القسم أنجز 5620 عبوة تمليح، خلال الربع الأول من العام الجاري، وتمت وفق الاشتراطات الضرورية، لضبط عمليات التمليح داخل المدينة، ما ساعد في انخفاض عدد المخالفات التي تم تسجيلها، مقارنةً بالأعوام الماضية، وذكر أن عدد الذبائح خلال هذا الربع، وصلت إلى 422 ذبيحة من ماعز وخراف، وعدد 6 ذبائح من بقر وعجول. ونوه بأن قسم الرقابة البيئية، قام بتنفيذ 226 جولة تفتيشية على مختلف المنشآت في المدينة.

بالإضافة إلى إصدار 5 رخص جديدة، وتجديد 10 رخص تجارية خلال الفترة نفسها، حيث وجهت خلالها 15 إنذاراً للمنشآت غير الملتزمة في المدينة، ونفذ القسم أيضاً حملات تفتيشية مفاجئة لمحطات المواصلات العامة بمدينة دبا الحصن. وأشار اليحيائي إلى أن قسم التفتيش والرقابة الهندسية، نفذ 955 جولة تفتيشية، جاء خلالها 11 مخالفة، و126 إنذاراً، وذلك بهدف ضبط الحركة في قطاع المشاريع والإنشاءات في مختلف أنحاء المدينة، بالإضافة إلى إصدار 177 تصريحاً خاصاً بعمل القسم.

وأما بالنسبة للخدمات الشاملة التي تقدمها البلدية لسكان المدينة، أوضح اليحيائي أن إدارة إسعاد المتعاملين والموظفين، ممثلةً بقسم إسعاد المتعاملين، نفذت 220 معاملة خاصة بعقود الإيجار جديدة وتصديق، ووصل عدد استخراج براءات الذمة لعقود الإيجار 57 براءة.

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