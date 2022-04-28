الإمارات.. بيئة عمل آمنة تعزز السلامة المهنية للعمال

المصدر: دبي - البيان

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تحيي دولة الإمارات اليوم العالمي للسلامة والصحة في مكان العمل، الذي يحلّ في 28 أبريل من كل عام، وتحتفل منظمة العمل الدولية «ILO»، بالمناسبة، لتعزيز مفهوم الصحة والسلامة المهنية في بيئات العمل المختلفة على مستوى العالم. وتعمل دولة الإمارات العربية المتحدة على سن التشريعات والقوانين التي تهدف للحفاظ على سلامة وصحة الإنسان، وتوفير بيئة عمل آمنة وخالية من مسببات الحوادث أو الأمراض المهنية.

وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: نضع في الهيئة المحافظة على الأرواح والممتلكات وتوفير بيئة عمل صحية وآمنة وفق أعلى المعايير العالمية على رأس قائمة أولوياتنا.

ونحرص على التأكد من نشر سياسة نظام إدارة الجودة والصحة والسلامة والبيئة بين جميع فئات المعنيين، من خلال التدريب المستمر والحملات التوعوية وتبادل المعارف والخبرات، والتحقق من فعاليتها، بما يسهم في تفادي الإصابات والأمراض المهنية وأي مخاطر محتملة، وخفض عدد الساعات المهدورة، ومن ثم تحسين الكفاءة المؤسسية، وتعزيز السعادة الوظيفية، وزيادة الإنتاجية.

اهتمامات

وأكدت مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي «إمباور»، أن السلامة والصحة المهنية في بيئة العمل في أروقتها تتصدر اهتمامات وأولويات المؤسسة وتتجسد في بيئة عمل آمنة لكل العاملين، مرتكزة على تطبيقات لأفضل الممارسات العالمية واستخدام أحدث التقنيات الخاصة ببيئة العمل، وتوفير التدريبات اللازمة للعاملين في جميع مقراتها ومحطاتها للتبريد.

وقال أحمد بن شعفار، الرئيس التنفيذي لـ«إمباور»: إن من بين أبرز دروس أزمة جائحة كورونا بروز أهمية أماكن العمل «بالنسبة للأنشطة الحيوية غير المشمولة بتقييد الحركة» في عمليات لمنع تفشي الأوبئة والسيطرة عليها.

حيث لعبت تدابير السلامة والوقاية في العمل عن بعد وعمليات التعقيم دوراً حاسماً في احتواء انتشار المرض، مع حماية الموظفين والمجتمع ككل. وأضاف: نراجع بشكل دوري تقييم المخاطر المتعلقة بالصحة والسلامة، وقياس تنفيذ المعايير والشروط اللازمة في كل مشاريع الشركة.

وقاية

وقال فهد أحمد الرئيسي، المدير التنفيذي لورشة حكومة دبي: يشكل اليوم العالمي للسلامة والصحة في مكان العمل مناسبة لتعزيز الوعي حول تبني ممارسات آمنة في أماكن العمل، ونشر ثقافة الصحة والسلامة المهنية في سبيل الحد من عدد الإصابات المرتبطة بالعمل. كما يعد هذا اليوم منطلقاً لتعزيز وقاية العاملين على جميع المستويات، وتطوير الأنظمة والإجراءات والتدابير المتعلقة بحماية أماكن العمل، بغية ضمان سلامة الموارد البشرية، وزيادة مرونة واستقرار سوق عمل.

وجددت جامعة حمدان بن محمد الذكية التزامها المطلق بالامتثال لأعلى المعايير الصحية الدولية في إدارة وتشغيل المرافق وفق متطلبات شهادة «ويل» للصحة والسلامة، احتفاءً باليوم العالمي للسلامة والصحة في مكان العمل، وتماشياً مع مساعيها الحثيثة لتوفير بيئة تعليمية آمنة ومتكاملة ومحفزة على الإبداع والابتكار والتميز.

وتواصل الجامعة جهودها السباقة لضمان أعلى مستويات جودة الهواء والمياه ونظافة الصفوف الدراسية والمرافق الأكاديمية والمكاتب الإدارية ضمن الحرم الجامعي، إلى جانب التأكد من فعالية برامج الاستعداد للطوارئ وتسهيل الوصول المباشر إلى موارد الخدمات الصحية والوقائية، بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية المعتمدة في مجال الأمان والاستدامة والابتكار.

ولفت الدكتور منصور العور، رئيس جامعة حمدان بن محمد الذكية، إلى أن الامتثال لأعلى معايير الاستدامة والصحة والسلامة يندرج في مقدمة الأولويات الاستراتيجية للجامعة، التي تمضي قدماً في مساعيها الحثيثة لتوفير بيئة تعليمية متفردة ومحفزة على الإبداع والابتكار ضمن مبنى مستدام يضمن رفاهية الدارسين والأكاديميين والزوار.

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