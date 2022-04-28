«إقامة دبي» تحصل على الآيزو في الابتكار

المصدر: دبي - البيان

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حصلت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، على الاعتماد العالمي لمعايير الآيزو في مواصفة التعيين ومواصفة الابتكار، ويعد هذا العمل إنجازاً يضاف إلى سجل «إقامة دبي» الحافل بالمبادرات والجودة والتميز وتعزيزاً لمكانتها العالمية.

وتسلم الفريق محمد أحمد المري، مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، شهادات المواصفات من الهيئة البريطانية للمواصفات بحضور اللواء عبيد مهير بن سرور، نائب مدير عام إقامة دبي، والرائد أحمد عبدالله أحمد المري مدير إدارة الموارد البشرية، والدكتورة حنان عبدالله المرزوقي مدير إدارة الحوكمة المؤسسية والامتثال، وعدد من المسؤولين من كلا الطرفين.

وأكد الفريق محمد المري، أن الإدارة تمضي قدماً في كل الصعد في تحقيق الإنجازات، بما يضمن الريادة في العمل المؤسسي والحكومي، وذلك عبر تطبيق أفضل الممارسات والأنظمة والمعايير العالمية.

مؤكداً أن الإنجاز يأتي تماشياً مع توجيهات القيادة الرشيدة، الرامية إلى تحقيق الريادة العالمية في العمل الحكومي وفق أرقى وأفضل الممارسات والمعايير العالمية، وما حصلت عليه الإدارة من اعتمادات دولية خلال فترة «كوفيد 19»، حيث حصلت على 16 مواصفة عالمية في عدة مجالات، وأكدت بذلك كفاءتها وتحقيقها لأعلى معايير التميز، مما يجعلها في صدارة مؤشرات جودة الخدمات الحكومية.

وأشاد الفريق محمد المري، بهذا الإنجاز الكبير الذي حققته الإدارة، مثمناً الجهود المبذولة من قبل إدارة الحوكمة المؤسسية والامتثال في تحقيق هذه النتائج.

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