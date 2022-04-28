اعتماد دولي لـ«أشعة مستشفى راشد» من الكلية الأمريكية

المصدر: دبي - البيان

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هنأ مجلس أمناء جائزة الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية عوض صغير الكتبي المدير العام لهيئة الصحة بدبي، بمناسبة حصول قسم الأشعة في مستشفى راشد على الاعتماد الدولي من الكلية الأمريكية للأشعة.

ونقل هذه التهنئة عبدالله بن سوقات المدير التنفيذي لجائزة الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية، خلال زيارته للإدارة العامة لهيئة الصحة بدبي والتي بحث فيها سبل التعاون ما بين الهيئة والجائزة لدعم القطاع الصحي وبخاصة في مجال البحث العلمي والتطوير المهني المستمر والتأكيد على استدامة هذه الشراكة المميزة.

وثمن عوض صغير الكتبي المدير العام لهيئة الصحة بدبي إنجاز قسم الأشعة بمستشفى راشد، وأكد أن حصول القسم على جائزة الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية في 2020 قد عزز قدرات القسم ومكنه من نيل الاعتماد.

وأضاف أن هذا النجاح هو ترجمة أمينة لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في جعل التميز والجودة قيمة أساسية للعمل الحكومي.

وقد حضر اللقاء كل من الدكتور فهد باصليب المدير التنفيذي لمستشفى راشد، والدكتورة فريدة الخاجة المدير التنفيذي لقطاع الخدمات الطبية المساندة والتمريض، والدكتور منصور نظري المدير الطبي بمستشفى راشد، والدكتور أسامة البستكي رئيس قسم الأشعة في مستشفى راشد، والدكتورة كلثم عبدالواحد نائب رئيس فنيي الأشعة بمستشفى راشد.

خدمات

ويعتبر قسم الأشعة بمستشفى راشد من أفضل الأقسام في خدمات التصوير الطبي بحصوله سابقاً على اعتمادات دولية لوحدات الجهاز الهضمي وطب الأعصاب والسكتة الدماغية، ويصبح اليوم مستشفى راشد المستشفى الحكومي الأول على مستوى الدولة بحصوله على هذا الاعتماد من الكلية الأمريكية للأشعة والتي تعتبر من أهم الجهات المشرعة والمنظمة لممارسة التصوير الطبي في العالم.

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