"طرق دبي" تسعد الأيتام في عيد الفطر

المصدر: البيان

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نظمت هيئة الطرق والمواصلات مبادرات متنوعة بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك، بالتعاون مع بنك أبوظبي الأول الشريك الرئيس في المبادرات، وشركة "كيوليس ام اتش أي" المسؤولة عن تشغيل وصيانة مترو دبي و تشغيل ترام دبي، وهيئة الهلال الأحمر، بالإضافة إلى مساهمة من دار الحي للخياطة الرجالية.

واستهدفت المبادرات الأطفال من فئة الأيتام من أجل إسعادهم وإدخال السرور إلى قلوبهم بمناسبة عيد الفطر المبارك، بالإضافة لتعزيز نهج العمل الإنساني وتحفيز مختلف الفئات المجتمعية على المشاركة في المشاريع الإنسانية وفتح المجال أمام الراغبين في المساهمة بالإعمال التطوعية لإحياء قيم الخير والمساعدة.

ونظمت الهيئة مبادرة (بهجة العيد) بالتعاون مع هيئة الهلال، حيث تم توزيع قسائم مشتريات للأطفال، ورافقهم خلال رحة التسوق عدد من متطوعي الهيئة وممثلي هيئة الهلال الأحمر. ومن ضمن مبادرات عيد الفطر أيضا تم توزيع (كسوة العيد) على عدد من الأطفال، وتوزيع (العيدية) على أطفال المرحلة الابتدائية في المدارس. بالإضافة إلى تنظيم (رحلة ترفيهية) لـ30 طفل إلى حديقة " أي إم جي".



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