حمدان بن محمد يصدر قراراً بتعيين الدكتور عامر أحمد شريف مديراً تنفيذياً لمؤسسة دبي الصحية الأكاديمية

المصدر: وام

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أصدر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، قرار المجلس رقم (30) لسنة 2022 بتعيين الدكتور عامر أحمد شريف، مدير جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية، مُديراً تنفيذياً لمؤسسة دبي الصحية الأكاديمية، بالإضافة إلى مهام وظيفته الأصلية.

وفي هذه المناسبة، أكد سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس مجلس إدارة مؤسسة دبي الصحية الأكاديمية أن الدكتور عامر شريف يُعد من الكفاءات المواطنة المتميزة في مجال الرعاية الصحية والتعليم الطبي، وقال سموه: "يتمتع الدكتور عامر بخبرة واسعة تجعله أهلاً لهذا الدور الذي يتطلب قائدًا مُبتَكِرًا يسهم في تطوير النظام الصحي في دبي ليصبح في مصاف الأنظمة الصحية الأكاديمية الرائدة عالمياً، ونحن على ثقة أنه سيتمكن مع فريق العمل من تحقيق رؤية المؤسسة "معًا نرتقي بصحة الإنسان."

إلى ذلك، قال سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس مجلس إدارة مؤسسة دبي الصحية الأكاديمية رئيس اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث في دبي: "عملت عن كثب مع الدكتور عامر من خلال موقعه كرئيس لمركز التحكم والسيطرة لمكافحة فيروس كورونا في دبي ولمست بنفسي مدى كفاءته وأسلوب عمله المتميز لتوحيد جهود مختلف القطاعات واتخاذ القرارات المبنية على الأدلة العلمية، ما جعل دبي نموذجاً في الاستجابة العالمية للجائحة. ونثق أن كفاءته والتزامه بخدمة المجتمع سيمكننا من إرساء معايير عالمية جديدة للرعاية الصحية في دبي".

من جانبه، أعرب الدكتور عامر شريف عن بالغ شكره وتقديره لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم لتشريفه بهذا التعيين وامتنانه لثقة سموّه قائلاً: "يشرفني اختياري مديراً تنفيذياً لمؤسسة دبي الصحية الأكاديمية وأتمنى أن أكون على قدر هذه الثقة الغالية. أتطلع إلى العمل مع فريق المؤسسة لتحسين صحة أفراد المجتمع والعمل على رفاههم وإرساء سمعة عالمية لدبي كوجهة للرعاية الصحية. ستكون قيمتنا الأساسية "المريض أولاً" المبدأ الرئيس لعملنا، حيث تتكامل الرعاية الصحية والبحث العلمي والتعليم الطبي تحت مظلة واحدة لتقديم أفضل المخرجات والنتائج للمرضى وللمجتمع. تكامل الابتكار والاكتشاف يعد أمراً أساسياً لتحقيق هذا الطموح وسنعمل على تطوير شراكات فعالة لتسريع تحقيق الأهداف المرجوة لصحة المجتمع".

ويتمتع الدكتور عامر أحمد شريف بخبرة واسعة في نظام الرعاية الصحية في دولة الإمارات، حيث شغل سابقاً مناصب عدة في هيئة الصحة بدبي. كما قاد جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية منذ نشأتها وهو رئيس مركز التحكم والسيطرة لمكافحة فيروس كورونا في دبي. يشغل الدكتور عامر عضوية عدة مجالس علمية: منها مجلس الجينوم الإماراتي، ومجلس الإمارات للبحث والتطوير، والمجلس الاستشاري لمركز الثورة الصناعية الرابعة في دولة الإمارات.

ويُعد الدكتور عامر شريف أول خريج يحصل على جائزة "التأثير العالمي الإيجابي" من الكلية الملكية للجراحين في إيرلندا وهو باحث زائر في جامعة توماس جيفرسون - كلية سيدني كيميل الطبية - مركز أسانو جونيلا للأبحاث في التعليم الطبي والرعاية الصحية. أكمل تدريبه الطبي (بكالوريوس الطب والجراحة) وحصل على درجة الدكتوراه في الصحة العامة من كلية الطب والعلوم الصحية في جامعة الإمارات العربية المتحدة، كما حصل على ماجستير في إدارة الرعاية الصحية من الكلية الملكية للجراحين في ايرلندا. ترتكز أبحاثه على النظام الصحي في دولة الإمارات والتوجهات الاستراتيجية في هذا المجال.



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