الطقس الإمارات غداً.. غائم جزئياً مع احتمال تكون سحب ممطرة

المصدر: وام

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يتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً غائما جزئيا إلى غائم أحياناً مع فرصة تكون السحب الركامية الممطرة شرقاً بعد الظهر واحتمال سقوط أمطار على بعض المناطق الغربية والجنوبية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة للغبار والأتربة خاصة مع السحب.

الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية غربية وشمالية شرقية / 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س.

الخليج العربي خفيف - متوسط الموج فيما سيحدث المد الأول عند الساعة **: ** الثاني عند الساعة 00:30 والجزر الأول عند الساعة 17:47والجزر الثاني عند 06:25.

بحر عمان خفيف الموج فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 08:23 والمد الثاني عند الساعة 20:19 والجزر الاول عند الساعة 14:17 والجزر الثاني عند الساعة 02:57.

فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا..

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 37 25 80 20

دبي 38 26 75 25

الشارقة 38 22 70 20

عجمان 36 25 80 25

أم القيوين 37 21 85 30

رأس الخيمة 38 23 65 25

الفجيرة 36 28 75 25

العين 39 26 55 20

ليوا 40 23 75 20

الرويس 35 23 85 30

السلع 36 24 85 25

دلما 34 27 80 40

طنب الكبرى 32 27 85 50

طنب الصغرى 32 27 85 50

أبو موسى 30 27 85 50 .

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