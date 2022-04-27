بلدية رأس الخيمة تكمل استعداداتها لاستقبال عيد الفطر

المصدر: رأس الخيمة - وام

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أكملت دائرة بلدية رأس الخيمة استعداداتها لاستقبال عيد الفطر السعيد، حيث قامت إدارة الصحة العامة بإعداد برنامج لتكثيف عمل فرق التفتيش والرقابة على المنشآت التجارية وأسواق الإمارة للتأكد من تطبيقها الاشتراطات الصحية.

وفي إطار حرص بلدية رأس الخيمة على تلبية احتياجات المجتمع والاستمرارية في تقديم خدماتها خلال عيد الفطر في المقاصب والأسواق، أوضحت دائرة البلدية أوقات العمل خلال العيد، حيث سيكون العمل في مختلف الأقسام كالتالي: قسم الرقابة البيطرية خلال أول أيام عيد الفطر مقصب رأس الخيمة من الـ07 صباحاً وحتى الـ12 ظهراً، والمقصب المركزي «الفلية» من الـ07 صباحاً وحتى الـ12 ظهراً، وسـوق أسماك رأس الخيمة من الـ07 صباحاً وحتى الـ12 ظهراً، وسوق أسماك المعيريض من الـ02 ظهراً وحتى 07 مساءً، وسوق أسماك الدقداقة من الـ07 صباحاً وحتى الـ11 صباحاً، وسوق المواشي من الـ7 صباحاً وحتى الـ12 ظهراً، وأما الرقابة والتفتيش على المحلات والمنشآت البيطرية فمن الساعة الـ08 صباحاً وحتى الـ12 ظهراً، والحجر البيطري بمنفذ الدارة الحدودي من الـ10 صباحاً وحتى الـ07 مساءً، وسيكون العمل بمطار رأس الخيمة الدولي على مدار الساعة حسب جدول الرحلات. ويستأنف العمل بجميع شعب وأفرع القسم حسب الدوام الرسمي بداية من ثاني أيام العيد.

وأما قسم الرقابة الغذائية فستكون أوقات العمل في أول وثاني وثالث أيام العيد كالتالي: الفترة الأولى من الـ08 صباحاً وحتى الـ01 ظهراً، والفترة الثانية من الـ04 ظهراً وحتى الـ09 مساءً. وأما قسم الرقابة الصحية والبيئية فستكون أوقات العمل في أول وثاني وثالث أيام العيد الفترة الأولى من الـ9 صباحاً وحتى الـ02 ظـهراً والفترة الثانية من الـ04 عصراً وحتى الـ09 مساءً.

وستقوم فرق العمل في إدارة الصحة العامة بتكثيف الرقابة والتفتيش على المنشآت الغذائية حرصاً على صحة وسلامة المجتمع.

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